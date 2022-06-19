​Başakşehir’in yeşili ilgi odağı ​

Toplam 6 kapısı bulunan Şamlar Tabiat Parkı’nın 1, 2, 3 ve 4. kapıları herkese açıkken, 5. kapı ise sadece Başakşehirlilere özel olarak hazırlandı.

Havaların ısınmasıyla birlikte Başakşehir, millet bahçeleri ve mesire alanlarıyla adeta cazibe merkezi haline geldi. Kişi başına düşen 21 metrekare yeşil alan miktarıyla Avrupa’yı ikiye katlayan Başakşehir, eşsiz doğa güzellikleri ve huzuruyla Başakşehirlilerin yanı sıra İstanbulluların da keyifli bir hafta sonu için ilk tercihi oluyor. Toplam 6 kapısı bulunan Şamlar Tabiat Parkı’nın 1, 2, 3 ve 4. kapıları herkese açıkken, 5. kapı ise sadece Başakşehirlilere özel olarak hazırlandı.

Sporseverler için bisiklet, koşu ve yürüyüş parkurları, doğa fotoğrafları çekmeyi ve manzarayı izlemek isteyenler için ise seyir terası yer alıyor. 6. kapıda ise çocukların gönüllerince eğleneceği, eğlenirken öğreneceği “Doğada 1 Gün” etkinliği yapılıyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun “Her mahalleye bir millet bahçesi yapacağız” sözünün ardından başlayan çalışmalarda büyük yol kat edildi.

Gün içerisinde on binlerce doğa dostunu ağırlayan Başakşehir, Ayazma, Hoşdere ve Kayaşehir Millet Bahçelerine ilave olarak Çam ve Sakura, Güvercintepe ile Altınşehir Millet Bahçelerinde de çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Üç yeni millet bahçesinin tamamlanmasının ardından Başakşehir’deki millet bahçelerinin sayısı 7’ye ulaşacak.