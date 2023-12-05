Başakşehirli gençlere gençlik merkezi daveti

İstanbul Başakşehir’de, gençlik yatırımlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hizmete açılan Başakşehir Gençlik Merkezi’nde faaliyetler doludizgin devam ediyor. Merkezde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlere merkezden faydalanmaları için davette bulundu.

TAM GENÇLERE GÖRE

Merkez hakkında görüşünü dile getiren Başkan Kartoğlu, “Atölyelerden kütüphaneye, ders çalışma alanlarından aktivitelere kadar Başakşehir Gençlik Merkezi, tam da gençlerimize göre. Bakanlığımız, gençlerimiz için her ayrıntıyı düşünmüş. Çalışma alanları, güzel sanatlar, sağlıklı yaşam ve spor, dil eğitimi ile kişisel gelişim atölyelerinde eğitimler sürüyor. Tarihi, kültürel, sanatsal ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlayarak, Başakşehir gençliğini Türkiye Yüzyılı’na çok daha güçlü bir şekilde hazırlıyoruz” dedi.

Merkezde gençlere yönelik birçok aktivite olduğunun altını çizen Başkan Kartoğlu, “Ders çalışırken psikologlar eşliğinde sınav stresinizi azaltıp, eğitim kalitenizi yükseltebilirsiniz. Ders aralarında birçok aktivite ile gününüze değer katabilirsiniz. Bakanlığımızın açmış olduğu kamplardan da gençlik merkezimiz aracılığıyla faydalanabilirsiniz. 14 - 29 yaş arasındaki gençlerimizi, haftanın 7 günü, Başakşehir Gençlik Merkezi’mize bekliyorum. Biz gençlik için varız, gençlik için tüm çabamız” şeklinde konuştu.





KIRAATHANEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başakşehir Millet Kıraathanesi hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Başakşehir Millet Kıraathanesi’ndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kıraathanemizi yeniden hizmete açana kadar, bu mekânın kütüphanesinden gönül rahatlığıyla istifade edebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz” diye konuştu.







