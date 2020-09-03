​Başarının anahtarı öz düzenleme ​

Teknoloji ile iç içe büyüyen yeni nesil, geçtiğimiz yıldan bu yana dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğretime de online olarak devam etti. Uzaktan eğitim sürecine, ergenlik grubundaki çocuklar daha kolay uyum sağlarken, ebeveynler küçük yaş gruplarında motivasyonu sağlamak konusunda problemler yaşadı. Bu noktada yeni dönemde, çocukların online eğitim konusunda motivasyonunu yüksek tutmak adına ebeveynlere büyük görev düşüyor.

BİRLİKTE ORTAK KURALLAR KOYUN

Barış Sezgin

Ebeveynler ve çocukların mutlaka aralarına belli sınırlar koyması gerektiğine dikkat çeken Uğur Okulları PDR ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, “Ev özel yaşam merkezi, okul ya da iş yeri ise kamusal yaşam merkezidir. Mart ayından bu yana içinde bulunduğumuz süreçte iki yaşam merkezi aynı ortama taşındı. Bu nedenle okuldaki kurallar evde de olmalı. Kurallar mutlaka çocukla birlikte belirlenmeli, bu ortaklık çocuğun kuralları içselleştirmesine yardımcı olur. İkincisi ebeveynler kural koyma noktasına tutarlı olmalı ve kuralların uygulanması konusunda süreklilik sağlanmalı. Pazartesi uygulanan bir kural cuma günü bozulmamalı” dedi.

HEDEFE ULAŞTIKÇA MOTİVASYON ARTAR

Teknolojiyi doğru kullanma ve başarılı bir ‘canlı ders’ deneyimi için gerekli ilk unsurun, öz düzenleme becerilerini geliştirmek olduğunun altını çizen Sezgin şöyle devam etti: “Çocuğun bir gününü planlayıp, o günü yaşayıp, günün sonunda değerlendirmesine ve ertesi gün için kendisine hedef koymasına, kendi sorumluluklarını yerine getirmesine, bununla ilgili kendine motivasyon oluşturmasına öz düzenleme denir. Küçük yaş gruplarında aileler bu desteği sağlarsa hem çocuğa sorumluluk vermiş olur hem de hedef göstermiş olur. Bir insanı motive eden en önemli unsur hedef göstermektir. Hedef yoksa motivasyon yoktur. Ancak çocukları en çok, kısa süreli hedefler harekete geçirir. Örnek verecek olursak; matematikten 25 puan alan bir çocuğa 60 hedefi koymak korkutur ama 35 hedeflendiğinde iş kolaylaşır. Çünkü çocuk hedefe ulaştıkça içsel motivasyonu artar.”