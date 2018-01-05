Başbakan Yıldırım'dan Abdullah Gül açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Abdullah Gül'ün KHK açıklamaları için neler diyeceksiniz? 2019'da muhalefetin adayı olur mu?

2019 seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine ise Yıldırım, "Kim ne karar verecek, hangi yönde gidecek. O kararı verecek olanlara aittir, biz kimse hakkında şöyle olacakmış, böyle olacakmış, geleceğe yönelik tahmin yürütmek konumunda değiliz. Biz, ülkeyi yönetiyoruz. 2019’da seçim olacak, herkes meydana çıkacak. ’Ben varım’ diyen milletten boyunun ölçüsünü alacak. Bu kadar basit. Bu, herkes için geçerlidir. Dolayısıyla Abdullah Bey bu partide beraber yola çıktığımız bir arkadaşımızdır. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Bizim arzumuz, Abdullah Bey bu kutlu yürüyüşte partimizle, davamızla ilgili görüşlerini her zaman bizimle paylaşabilir. Biz de gerekli şeyleri onunla paylaşırız. Kamuoyunda ’bir tarafmış’ gibi acı bir şekilde değerlendirmeler yapmasını tasvip etmeyiz. Arzumuz, bu davanın bir ferdi olarak ve iyi günde, zor günde beraber olmuş bir kardeşimiz olarak görüş ve fikirlerini yine partinin başarısı için her zaman bizlerle paylaşmasıdır, bundan da memnuniyet duyarız" açıklamasında bulundu.

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Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması

Bu bir hukuki süreçtir. Tabi ki kamu adına hizmet edenler, kamu gücünü kullananlar vatandaştan yetki alanlar bu yetkilerini yerli yerinde kullanmak, hizmet yaparken kamu menfaatini gözetmek durumundalar. Kayırmadan, görevi kötüye kullanmadan, memleket, millet adına iş yapan, hizmet adına iş yapana kimsenin söyleyecek sözü olmaz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamaz. Yanlış yapanlar varsa bunların da hukuk içerisinde karşılığını görmesi gayet doğaldır.

Evlilik yaşı açıklaması

Ergenlik, buluğa erme işi ayrı bir iştir. Ama evlenme yaşı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bellidir. 18 yaşını ikmal edenler evlenme hakkına kavuşmuş olurlar. Bundan önce yapılan evlilikler yasa dışıdır. Ayrıca büyük mağduriyetlere de sebep olmaktadır.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları

Bilinmesi gerekir ki hayıflanarak yani bu işin ne kadar alçakça bir iş olduğunu, bu işin içinde olan çocuklarımızı zehirleyenlerin hiçbir müsamaha göstermeden en şiddetli şekilde üzerilerine gidilmesi gerektiğini açıklamaya çalışmıştır. Bu amaçla yaptığı bu açıklama tarzı, belki yanlış anlaşılmalara mahal vermiş olabilir. Şunu açıklıkla söyleyeyim; ister İçişleri Bakanı olun isten Başbakan olun ister sade bir vatandaş olun, hiç kimse hukukun üstünde değildir, ceza da olacaksa hukuk içerisinde herkes karşılığını görecektir. Mesele bundan ibarettir.