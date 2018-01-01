Başbakan Yıldırım'ın acı günü

Başbakan Binali Yıldırım, ilkokul öğretmeni Galip Kumbar'ın (82) cenaze namazına katıldı.

Pendik Sahil Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenazeye katılan Yıldırım, burada Kumbar'ın ailesine ve yakınlarına taziyede bulundu.

Cenazeye omuz verdi

Yıldırım, cenaze namazının ardından öğretmeni Kumbar'ın cenazesini, omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Kumbar'ın cenazesi Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı.

Beyoğlu Piri Reis İlkokulu'nda Başbakan Yıldırım'ın öğretmenliğini yapan Kumbar, 30 Mayıs 2017'de Ankara'da verilen iftar programında Yıldırım ile bir araya gelmişti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Ne güzel bir duygu, öğretmen, öğrencisiyle öğrencileriyle beraber. Doğrusu bizi bugünlere hazırlayan öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır." demişti.