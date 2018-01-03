Başbakan Yıldırım'ın acı günü

Başbakan Yıldırım'ın vefat eden dayısının oğlu Abdullah Yağız, son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldırım, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve bugün 75 yaşında hayatını kaybeden Yağız için Okmeydanı'ndaki Halil Rıfat Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Yağız'ın çocukları Metin ve Çetin Yağız ile yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldırım, Başbakan Yıldırım'ın çocukları Erkam ve Bülent Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

REKLAM

Cenaze namazını, Şişli Müftüsü Mustafa Bilgiç kıldırdı. Başbakan Yıldırım, Abdullah Yağız'ın tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.

Yağız'ın cenazesi, Hasdal Mezarlığında toprağa verildi.

Başbakan Binali Yıldırım, dayısının oğlu Hacı Abdullah Yağız'ı bugün Hakk'a uğurladıklarını belirterek, şunları kaydetti: