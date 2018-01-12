Başbakan'dan AYM'nin kararına ilk yorum

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin gelen sorular üzerine konuşan Başbakan, AYM'nin verdiği 'hak ihlali' kararına ilişkin "Mutlaka alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder. Bu gayet doğal bir şey. Yargılamada da mahkum olan var, beraat olan var ancak her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, onları keselemek, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de hak arama yolları açıktır.

Anayasa Mahkemesinin kararını beğeniriz beğenmeyiz, bunun incelenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir şeydir. Ancak takdir edersiniz ki ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz Anayasa Mahkemesi de bilmiyor. O bakımından doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir" dedi.

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