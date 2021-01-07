Gündem Başbuğ Darbe imalarıyla anılmaktan rahatsız oluyorum
POLİTİKA

Başbuğ: Darbe imalarıyla anılmaktan rahatsız oluyorum

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un “Adnan Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” sözleri büyük tepki toplamıştı. Darbe iması yaptığı tartışmalarını beraberinde getiren sözlerin ardından açıklama yapan Başbuğ, bu şekilde anılmasından rahatsız olduğunu belirterek, "'Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesinin, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un fotoğrafıyla birlikte "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi." sözlerini paylaşması ve muhalefet partilerinin erken seçim sözlerini hatırlatıp 'Erken seçim olmazsa darbe olur' demeye getirmesi, kamuoyunun tepkisini çekti.

"Her zaman darbe karşıtıyım"

Başbuğ, tepki toplayan darbe imaları sonrası açıklamalarda bulundu. Başbuğ, ''Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum.'' ifadelerini kullanarak şu açıklamayı yaptı;

"O açıklama kitap tanıtımıydı"

"Türkiye Cumhuriyet'inde Güç Odakları Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsünde 1961-1980 dönemi incelenmektedir. Bu kitapta o günün şartlarında, o günlerde gelişen olaylar değerlendirilmiştir. 4 Ocak günü bir gazetede yayınlanan söyleşi bu kitabın tanıtımıyla ilgilidir. Kitapta ve söyleşide ifade ettiğim gibi 27 Mayıs askeri müdahalesi Cumhuriyet'in getirdiği siyasi sisteme vurulan ilk darbenin adıdır.

İlker Başbuğ'un avukatı: Darbe iması yok farklı sonuçlar çıkarılıyor
GÜNDEM
İlker Başbuğ'un avukatı: Darbe iması yok farklı sonuçlar çıkarılıyor
  • Türk Ordusunu siyasetin içine bulaştırmıştır. Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden 'darbe iması' çıkarmak doğru değildir. Türkiye'nin gündeminde önemli meseleler vardır.

Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok
OYNAT 00:59
Ataklı: Erdoğan'ın gitmesi için büyük bir felaket lazım darbe için teknik altyapı yok
Tele1 Sunucusu Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamından ayrılması için büyük bir felaket olması gerektiğini belirtti. Ataklı, 'Erdoğan seçimle gider mi? Hayır. Darbe için de teknik altyapı yok. Büyük bir felaket ya da askeri başarısızlık gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan '27 Mayıs' imalı erken seçim çıkışı
GÜNDEM
Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'dan '27 Mayıs' imalı erken seçim çıkışı

Enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamalıyız. Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum.''

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten darbe imalarına tepki: Bunu söyleyenlerin ruh sağlığı yerinde değil
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten darbe imalarına tepki: Bunu söyleyenlerin ruh sağlığı yerinde değil
Abone Ol Google News
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.
Denizsiz köyün denizaltısı

Denizsiz köyün denizaltısı

​40 bin liraya alındı, kaptanı henüz 14 yaşında.
Trumpınazli gündemde

"Kongre tekrar toplanır toplanmaz görevden alınmalı."

ABD'de göstericiler Kongre binasını bastı.

Yenilgiyi önleyemedi

Yenilgiyi önleyemedi

​Lille, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta mağlup oldu.
Önce rehin aldı<br>sonra öldürdü

Önce rehin aldı
sonra öldürdü

​Çiftin 16 yaşındaki oğlu kaçarak polise haber verdi.
'Maaşın düşük<br>yetersiz para kazanıyorsun'

'Maaşın düşük
yetersiz para kazanıyorsun'

​Yargıtay'dan eşinin maaşını beğenmeyen kadın için emsal karar.
Trump'a<br>engelleme!

Trump'a
engelleme!

​24 saat boyunca paylaşım yapamayacak.
Baltalarla<br>nöbet tutuyorlar

Baltalarla
nöbet tutuyorlar

​'Çocuklarımız dışarı çıkamıyor, uyuyamıyoruz'
Önüne çıkan<br>11 aracı biçti

Önüne çıkan
11 aracı biçti

​Freni patlayınca ortalığı savaş alanına çevirdi.
ABD'de<br>bomba alarmı

ABD'de
bomba alarmı

​Kongre binası yakınında iki adet bulundu.
Uyuma<br>numarası yaptı

Uyuma
numarası yaptı

Boksörler derneğine kumar baskını.
Kaçış yok

Kaçış yok

​İki FETÖ'cü Ukrayna'dan paket.
Hedef siyasi mühendislikti

Hedef siyasi mühendislikti

​Kaset kumpasında mütalaa açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.