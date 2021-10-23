Başhekim ‘ihmal’den açığa alındı

Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu, baba ocağı Erzurum’da defnedildi. Şehit Tortumlu, Narmanlı Camisi’nde cuma namazı sonrası tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törende vatandaşlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.
- Törende Bakan Soylu, Süleyman Tortumlu ve yakınlarına sarılıp taziyelerini iletti. Tortumlu, Soylu’ya “İyi ki şehit babası olmuşum, gururluyum” dedi. Törene şehidin eşi Eda, annesi Erengül, erkek kardeşi Murat, kız kardeşleri Miray ve Serpil güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 aylık kızı İkra Deren’i bir kadın asker kucağında taşıdı.
Başhekim ihmalden açığa alındı
Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olanlarla ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Tortumlu’nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Bakan Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alındığını açıkladı. İlgililer hakkında da soruşturma başlatıldı.