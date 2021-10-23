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ERZİNCAN

Başhekim ‘ihmal’den açığa alındı

Çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun getirildiği Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi açığa alındı. Tortumlu, tüm müdahalelere rağmen şehit olurken, başhekimin, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başhekim ‘ihmal’den açığa alındı
Şehit Tortumlu, Narmanlı Camisi’nde cuma namazı sonrası tören düzenlendi.

Tunceli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu, baba ocağı Erzurum’da defnedildi. Şehit Tortumlu, Narmanlı Camisi’nde cuma namazı sonrası tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törende vatandaşlar “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Süleyman Soylu - Süleyman Tortumlu
Süleyman Soylu - Süleyman Tortumlu
  • Törende Bakan Soylu, Süleyman Tortumlu ve yakınlarına sarılıp taziyelerini iletti. Tortumlu, Soylu’ya “İyi ki şehit babası olmuşum, gururluyum” dedi. Törene şehidin eşi Eda, annesi Erengül, erkek kardeşi Murat, kız kardeşleri Miray ve Serpil güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 aylık kızı İkra Deren’i bir kadın asker kucağında taşıdı.

Şehit Burak Tortumlu
Şehit Burak Tortumlu

Başhekim ihmalden açığa alındı

Uzman Çavuş Burak Tortumlu’nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olanlarla ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, Tortumlu’nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Bakan Fahrettin Koca’nın talimatıyla açığa alındığını açıkladı. İlgililer hakkında da soruşturma başlatıldı.

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