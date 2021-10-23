Başhekim ‘ihmal’den açığa alındı

Camiye saklanmaya çalışan uyuşturucu satıcısı yakalanmaktan kurtulamadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin peşine düştüğü ve uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişi, camiye saklanmak istedi. Polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakalarken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin mescide koşarak girmesi, kendisini kovalayan polislere yakalanması ve cemaatin tüm olan biteni şaşkın bakışlarla izlediği anlar yer aldı.