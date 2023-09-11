Başıboş köpekleri savunarak 'Türkiye’de başıboş çocuk sorunu var' diyen YouTuber gözaltına alındı

Çocukların köpekleri azdırdığını söylerken çeşitli tehditlerde bulunan kadın, "Hakkını yedirmeyeceğim hayvanların, ölün geberin. Böyle bir şey gördüğünüzde çocukları dövmekten çekinmeyin açık açık söylüyorum. O yüzden ya siz çırpacaksınız çocuklarınızı ya da biz çırpacağız. Senin çocuğun diye hiçbir söz ettirmezsen ölüsünü bulursun köşebaşında bir yerde" ifadelerini kullandı.