Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden basın açıklaması

Şehrimizde Türk, Kürt, Arap, Türkmen ve Afgan vatandaşlarımız yaşamaktadır. Bilindiği üzere Dünyamızda korana salgını devam etmekte ve iklim değişikliği nedeniyle birçok doğa felaketlerine sık sık rastlanmaktadır. Etnik kökenini yukarıda belirttiğimiz vatandaşlarımızı mutlu etmek ve insanlığa yardım eli uzatmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından 180.000 TL (12.000 EURO) harcama yetkisi talep edilmiş, ancak Meclisimiz 40.000 Euro (600 bin TL) tutarında bir harcama yetkisi vermiştir. Resmiyete dökülen bu rakam ve yetki ihtiyaç halinde birleşmiş milletler ve Avrupa Birliği İnsani Yardım Kuruluşlarının belirlediği kurallar doğrultusunda kullanılacaktır. Ayrıca Büyükşehir Meclisimiz tarafından verilen yetki doğrultusunda JICA’ dan (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı) yaklaşık 3,5 milyar Japon yeni kredi; 7 yıl ödemesiz 25 yıl geri ödemelidir. Göçmen ve sığınmacılar nedeni ile artan nüfus ulaşım, altyapı ve itfaiye gibi alanlarda ek ihtiyaç doğurmuştur. Bu nedenle edinilen kredi ile toplu taşıma araçları ve itfaiye aracı alınacaktır. Birbiri ile alakası olmayan iki konuyu bir araya getirip, gerçeği saptırarak yalan haber yapmak insanlık adına üzücüdür.

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