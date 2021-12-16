Basın ve kamuoyuna

Tek amacı Siirtli vatandaşlarımızı hizmetlerle buluşturmak olan Belediyemize ve Belediye Başkan Vekiline yönelik algı operasyonları içeren haberler tamamen asılsızdır.

Bu iddialara ilişkin:

1)Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık’ın hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldığı ve aynı gün İçişleri Bakanlığınca Siirt Valisinin Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği 15 Mayıs 2020 tarihinde HDP döneminden 105 milyon 918 bin 769 TL borç devralınmıştır. HDP’nin Belediyeyi borçsuz devrettiği yönündeki beyan ve haberler gerçek dışıdır. HDP döneminde 01/04/2019-14/05/2020 tarihleri arasında 149. 520.711,10 TL bütçe harcaması yapılmış, bu harcamalardan 23.386.567,10 TL’si yatırım harcaması olarak gerçekleştirilmiştir.

Görevlendirilen Belediye Başkan Vekili döneminde hem belediyenin borç yükü azaltılmış hem de ciddi ve kalıcı yatırım ve hizmetlere imza atılmıştır. Yapılan açıklama ile sanki borçlar Kayyum döneminde yapılmış algısı kamuoyuna verilmeye çalışılmıştır. Ancak söz konusu borçlar önceki dönemde yapılan ve süregelen borçlardır.

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Kayyum döneminde 15 /05/2020 ile 14/12/2021 tarihleri arasında 71. 853.301,32 TL kamu borcu ödenmiş, 164.530.935,57 TL piyasa borcu ödemesi yapılmış, ayrıca bütçe disiplinine uygun ve belirlenen plan ve program dâhilinde 95.615.557,76 TL yatırım yapılmıştır.

2)Belediyemize ait gayrimenkullerin 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre 112 sayılı Meclis Kararı ile satışına karar verilmiş olup aynı Kanunun 34/g maddesine göre de 173 sayılı Encümen Kararı ile 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine göre açık teklif usulü ihale ile satışları yapılacaktır. Gayrimenkullerin muhammen bedelleri yapılan piyasa araştırması neticesinde belirlenen değerlerin üzerinde tutulmuş ve satışa çıkarılmıştır. Yapılan işlemde yasa ve mevzuata aykırı bir durum söz konusu değildir.

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3)Şehrimizin ekonomik ve sosyal yönden hızla gelişmesi neticesinde yeni yerleşim yerleri kurulmuş ve kurulan bu yerlerde belediyecilik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde, İş-Kur üzerinden personel alımı tamamen şeffaf bir şekilde noter huzurunda kamu ve basına açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

4)- İlimizde araç trafiğine kapalı, önemli bir ticaret merkezi ve gezi alanı olan Hz. Fakirullah (Güres) Caddesi’ndeki iş yeri sahibi esnafımız ve kamuoyundan gelen yoğun talep üzerine Cadde’nin yeniden düzenlemesi yapılmıştır. İlk etapta Belediyemize ait Zabıta Bürosu, Siirt Valiliğine tahsis edilen Fıstık Satış Büfesi, atıl durumda bulunan Kütüphane ve diğer ticari yapıların yıkımları tamamlanmış, kente büyük bir değer katan Cadde yeniden düzenlenmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Kadın Yaşam Merkezinde kurulan yeni modern kütüphane de vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

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6-8 Ekim 2014 tarihinde zamanın HDP Genel Başkanı insanları sokağa dökerek, HDP ve PKK terör örgütünün yönettiği eylemler ile Siirt Halk Kütüphanesinin yakılmasına neden olmuştur. Yoğun çabalar sonucu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca yeni ‘Halk Kütüphanesi’ ve ‘Kültür Merkezi’nin inşaatına başlanmış olup yapımı devam etmektedir.

5)-Siirt Valisinin Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesinden sonra kadına yönelik hizmetler:

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kadın Yaşam Merkezi, Orhan Doğan Merkezi ve Özbel Merkezi’nde kadın aile eğitimi, meslek edindirme kursları, aile danışmanlığı ve bireysel danışmanlık hizmeti, Kreş vb. Faaliyetlerine başlanmış, 913 kursiyere hizmet verilmeye devam edilmektedir.

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“YATIRIM YAPTIK, BORÇ ÖDEDİK, HEMŞERİLERİMİZİ HİZMETLERLE BULUŞTURDUK”

Siirt Belediyesinde Kayyum’un göreve başlaması ile birlikte kent adeta şantiye alanına çevrilmiş, kentin alt ve üst yapısının iyileştirilmesi yönünde devasa projeler bir bir hayata geçirilmiştir.

Şehrimizin ticaret, kültür, sanat ve sosyal yaşamına renk katan Hz. Fakirullah Caddesi, Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri, Millet Bahçesi, Yeni İtfaiye Binası, Yeni İlçe Otogarı, 100 bin ton asfalt, 125 bin metrekare parke döşeme ve kaldırım yol çalışması, ’15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ Genişletme Projesi, ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Spor Sahası (Lastik Park), bağ yolları, Barış ve Kooperatif Mahallesi arasındaki toplam 2 bin 300 metre uzunluğunda 800 milimetre çapında alt yapı kanalisazyon hattı inşa edilerek vatandaşlarımızın hizmetine girmiştir.

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Siirt Belediyesinin yatırımları ortaya çıktıkça Siirtli hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden memnuniyeti arttıkça birilerinin dengesi bozulmaktadır. Terör vaat eden, terörden beslenen ve milletin evlatlarına dağı reva gören, şantiyeleri basan, kütüphane, hastane ve okulları yakan, yıktıran ve memleketin geri kalması için her türlü ihaneti yapan bir anlayışın temsilcileri halka hizmet yolundan bizi döndüremez.

Siirt’e ayrılan her kuruş, Siirtliye hizmet için kullanılmıştır ve her zaman öyle olacaktır.

Tamamen asılsız ve belediye çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

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SİİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI