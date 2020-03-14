Gündem Başından aşağı çay dökülen minik Hüseyin yandı
ERZURUM

Başından aşağı çay dökülen minik Hüseyin yandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde evde oynarken çarpıştığı ablasının elinde bulunan bardaktaki çayın üzerine döküldüğü 3 yaşındaki Hüseyin Taşdemir yaralandı. Başında ve vücudunda yanıklar oluşan küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
Minik Hüseyin'in tedavisi sürüyor.
Minik Hüseyin'in tedavisi sürüyor.

Karayazı ilçesine bağlı Muratti köyünde oturan Taşdemir ailesinin çocukları Hüseyin, yaklaşık 2 hafta önce evde oynarken, elinde çay bulunan 15 yaşındaki ablası Zilan ile çarpıştı. Kızın elindeki çayın başından aşağıya döküldüğü kardeşi Hüseyin, haşlandı. Acı içinde feryat eden talihsiz çocuk, hemen hastaneye kaldırıldı.

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Başında ve vücudunda ciddi yanıklar oluşan Hüseyin tedavi altına alındı. Anne Zozan Taşdemir, olaydan sonra kızı Zilan'ın çok üzüldüğünü ve sürekli kendisini suçladığını belirterek, "Çarpmanın etkisi ile kızımın elindeki çay, oğlum Hüseyin'in başından aşağı döküldü. O sırada çığlık atarak ağlamaya başlayan oğlumu hemen Devlet Hastanesi’ne götürdük. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. İlk getirdiğimizde yüzü balon gibi şişmişti. Şimdi düzeldi. Çok şükür yanıkları iyileşiyor. Kardeşinin yaralanmasında kendini suçlu hisseden kızım Zilan ise onun biran evvel iyileşmesi için dua ediyor" diye konuştu.

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