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İSTANBUL

Başkan Ali Yıldız çocukların yanında

Tüm Türkiye’de yeni eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili dün çaldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, minik öğrencileri yalnız bırakmayarak ilk ders heyecanına ortak oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başkan Ali Yıldız çocukların yanında
Ali Yıldız

Tüm Türkiye’de yeni eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili dün çaldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, minik öğrencileri yalnız bırakmayarak ilk ders heyecanına ortak oldu.

  • Eğitim öğretimin ara verilmeden devam etmesi temennisinde bulunan başkan Yıldız, “Okullardaki 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ders zili çaldı başladı. Çocuklar heyecanlı öğretmenler heyecanlı. Çünkü uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim yapılabilecek. Çocuklarımızı burada gördüm, maskelerini takmışlar. Biz de gerekli uyarıları yaptık. İnşallah hiç ara vermeden yüz yüze eğitimler devam eder. Çünkü hepsine sordum; öğretmen, doktor, avukat olmak isteyenler var. Pırıl pırıl çocuklarımız var. Hepsine inanıyoruz. Hepsi bayrağına, milletine, vatanına aşık evlatlar. İnanıyorum ki Türkiye’yi emanet edeceğimiz bu çocuklar yarının Türkiye’sini inşa edecekler” dedi.
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