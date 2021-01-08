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ANKARA

Başkan Altınok: 2021 Keçiören için hizmet yılı olacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, denetim komisyonu üyelerinin seçildiği 2021’in ilk meclis oturumunda Keçiören’i geliştirmek ve güzelleştirmek için yeni hizmetlerle sahada olacaklarını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keçiören Belediye Meclisinin 2021’deki ilk meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Keçiören Belediye Meclisinin 2021’deki ilk meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Vatandaşımız bizleri şehrimize hizmet etmemiz için seçti. Keçiören’e katkı sağlayacak güzel projelere açığız. Meclisimizde parmak hesabı olmayacak. Eksiğimiz, yanlışımız varsa düzelteceğiz. Birbirimize tahammülümüz olacak. Kırmadan, dökmeden, yıkmadan her türlü eleştiriye açığız. Kişileri değil, şehrimizi zenginleştireceğiz. 2021 Keçiören için hizmet yılı olacak” dedi.

Keçiören Belediye Meclisinin 2021’deki ilk meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başkan Altınok’un açılış konuşmasıyla devam eden oturumda 3 ay süreyle görev yapacak olan denetim komisyonu üyeleri de seçildi.

KİŞİLERİ DEĞİL, KENTİMİZİ ZENGİNLEŞTİRECEĞİZ

Keçiören için 2021’in yeni proje ve hizmet yılı olarak anılacağını kaydeden Altınok şunları söyledi:

“Hesap işlerinde gizlimiz saklımız olmayacak. Kişileri değil, kenti zenginleştirmeye bakacağız. Kişilere çalışmadık çalışmayacağız. Allah nasip ederse kentimizi zenginleştirip, kentimize çalışacağız. Herkesin görevi bitecek ama en önemlisi rabbimize hepimiz hesap vereceğiz. Makam, mevkii, unvan hep geçicidir. Yaptığımız hizmet bir taraftan da beytülmali korumaktır; bütün hesapların üzerindedir. Şehrimizi altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yaşam tercihinde bir numara yapmak için çalışacağız. Sosyal, kültürel ve sportif anlamda yapacağımız birçok yatırımla şehrimize yeni hizmetlerimizi kazandıracağız.”

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