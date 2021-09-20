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Başkan Bilgin, öğrencilerin talebini yerine getirdi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal medya aracılığı ile kendinden tatlı isteyen 12. Sınıf öğrencisi Kayra Belinay Kınaş’ı kırmadı. Bilgin, öğrencinin isteğini yerine getirmek üzere öğrenim gördüğü Halis Gülle Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Bilgin, öğrencilerin talebini yerine getirdi
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin

2021-2022 eğitim öğretim yılının açıldığı gün sosyal medyadan kendisine çağrıda bulunan 17 yaşındaki Kayra Belinay Kınaş’ın talebine Başkan Bilgin cevap verdi.

Bunun üzerine Bilgin, Kınaş’ın eğitim gördüğü Halis Gülle Anaolu Lisesini ziyaret ederek öğrencilere kendi elleriyle tatlı ikramında bulundu. Sınıfları tek tek ziyaret eden Bilgin, diğer sınıflarda öğrenim gören gençlerle de sohbet ederek tatlı ikram etti.

Bilgin ayrıca, liseli öğrencilere Yavuz Bahadıroğlu’nun kaleme aldığı ‘İnancın Zaferi Çanakkale’ kitabını hediye etti.

Okul gezisi esnasında gençlerin masa tenisi davetini de yanıtsız bırakmayan Başkan Bilgin, daha sonra okul bahçesindeki öğrencileri ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kayra Belinay Kınaş yaptığı açıklamada; “Biz pandemi dönemindeyken evde çok sıkıldık diye her şehrin valisi bizlere sözler vermişti. Kahramanmaraş Valisi dondurma göndereceğiz demişti ama öyle bir şey olmadı. Sonra ben de ‘Hani Malatya kayısıları, Maraş dondurmaları, 40 dk teneffüsler. Bize bir söz vermiştiniz’ diye tweet attım. Hilmi Bilgin Başkanımızı etiketledim. Sonra o da bana özel mesaj olarak döndü. ‘Benim öyle bir sözüm yoktu ama ben size gönderebilirim’ dedi. Ben de çok seviniriz dedim. Ne istediğimizi sordu, Antep Fıstlıklı baklava isteriz dedim, sağ olsun bizi hiç kırmadı ve okulumuza gönderdi. Belediye Başkanımız okulumuza geldi. Çok güzel bir şekilde karşıladık. Bizlerle sohbet etti tatlı ikramında bulundu. Bu ince davranışından dolayı çok mutlu olduk kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim müdürlüğümüz ve okullarımız güçlü ama biz yerel yönetimler olarak ne yapmamız gerekiyorsa elimizden gelen her türlü yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şunu söyledik, eğitimin ve eğitim camiasının emrindeyiz yeter ki çocuklarımızı iyi yetiştirelim. Çocuklarımızı devletine milletine hizmet edecek özgüvenli bir gençlik yetiştirelim derdindeyiz. Bizde karınca kararınca ufak tefek ne olursa olsun okullarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin her zaman yanındayız yanında olmaya devam edeceklerini” ifade etti.

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