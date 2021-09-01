Başkan Bilgin’den Zafer Bayramı mesajı

Bilgin, mesajında, Cumhuriyet'in temellerinin 30 Ağustos'ta elde edilen bu büyük zaferle atıldığını belirterek, "Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır.

Türkiye bugün demokraside, ekonomide, ulaşımda, eğitim ve sağlıkta kat ettiği mesafelerle, adalete, hukuk devleti ilkesine, insan hak ve hürriyetlerine olan bağlılığıyla muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine her zamankinden çok daha yakındır.

Bu düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verdi.