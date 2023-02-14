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Başkan Demirel deprem bölgesinde

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel deprem bölgesini giderek incelemelerde bulundu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:25 . 14/02/2023 Salı
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Başkan Demirel deprem bölgesinde

Başkan Demirel deprem bölgesinde

Kahramanmaraş’ta Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Demirel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’le de bir araya gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlarla ve depremin ilk gününden itibaren bölgede gece gündüz çalışan belediye personeliyle görüşen Demirel, depremzedelere başsağlığında bulundu.

Demirel, “Belediye olarak kurtarma ekiplerimizle, iş makinelerimizle, aşevimizle yardım tırlarımızla depremzedelerimizin hep yanındayız. Yıkım büyük. Devletimiz, milletimiz büyük. Devletimiz tüm imkanlarıyla burada. Depremin yaralarını inşallah hep birlikte saracağız. Şimdi bir olma beraber olma zamanı” dedi.

Demirel, depremin ilk anından itibaren bölgeye yardım ekibi ve iş makinesi gönderdiklerini belirterek, “20 tır yaşam malzemesi gönderildi, 100 kişilik ekibimiz bölgede, 2 seyyar mutfak ve aşevi 25 bin kişiye bıçak yemek ulaştırıyoruz. Deprem bölgesinden ilçemize gelen vatandaşlarımız için de giyim ve gıda yardımında bulunuyoruz” diye konuştu.

Demirel Kahramanmaraş’ın ardından depremin etkilediği diğer illeri de ziyaret ederek edeceğini söyledi.



#deprem
#yardım
#etimesgut
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