Başkan Dündar, 9 bin 662 öğrenci ile buluştu

Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle eğitime önemli katkılar sağlayan Başkan Dündar, her fırsatta öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya gayret gösteriyor. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren öğrencilerin yanında olan Dündar, iki haftalık sürede 11 okulda toplam 9 bin 662 öğrenci ve 656 öğretmenle buluşarak farklı bir rekora imza attı.

Okul bahçesinde öğrencilere hitap eden Başkan Dündar, geleceğin yarınları olan öğrencilere ve onları yetiştiren öğretmenlere derslerinde başarılar diledi. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflara uğurladığı öğrencilerle, sohbet ederek hayata dair tecrübelerini paylaşan Dündar, “Ülkemizin geleceği, yarınları sizlersiniz. Sizlerin en iyi şekilde eğitim almanız için devlet olarak, yerel yönetimler olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizlere güveniyoruz ve her zaman yanınızda olacağız. Bu sıralarda yetişip, ileride çok önemli makamlarda görev yapacaksınız. Bu yüzden öğretmenlerinizin nasihatlerini dinleyerek çok çalışın. Kendinizi her anlamda çok iyi yetiştirin. Teknolojiye ayak uydurun ama bağımlısı olmayın. Teknoloji sizi kullanmasın, siz onu kullanın. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine çok dikkat edin. Başarılı olmak sadece diploma almak değildir. Önce vatana millete ve ailenize sahip çıkan iyi bir insan olun. Ne iş yaparsanız yapın, önce insan felsefesiyle hareket edin. Allah hepinize zihin açıklığı versin” dedi.