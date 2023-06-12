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Başkan Dündar esnaf ile bir araya geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın eski mahallelerinden olan Reyhan Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

04:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlarla bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlarla bir araya geldi.

Reyhan Mahallesi Bayraklı İş Hanı’nda gerçekleşen buluşmada pazarcı esnafı Başkan Dündar’ı büyük coşkuyla karşıladı. Kendilerine her zaman destek olduğu için Başkan Dündar’a teşekkür eden esnaf, sohbet ederken istek ve önerilerini de başkanla paylaştı. Reyhan pazarcı esnafına teşekkür eden Başkan Dündar, “Biz sürekli vatandaşlarımız ve esnafımızın yanındayız. Çarşı bizim için can damarı. Tarihi çarşılarımızı yeniden cazibe haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



#Osmangazi Belediyesi
#Esnaf Ziyareti
#Mustafa Dündar
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