Başkan Dündar esnaf ile bir araya geldi

Reyhan Mahallesi Bayraklı İş Hanı’nda gerçekleşen buluşmada pazarcı esnafı Başkan Dündar’ı büyük coşkuyla karşıladı. Kendilerine her zaman destek olduğu için Başkan Dündar’a teşekkür eden esnaf, sohbet ederken istek ve önerilerini de başkanla paylaştı. Reyhan pazarcı esnafına teşekkür eden Başkan Dündar, “Biz sürekli vatandaşlarımız ve esnafımızın yanındayız. Çarşı bizim için can damarı. Tarihi çarşılarımızı yeniden cazibe haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.