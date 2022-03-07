Gündem Başkan Dursun esnafla buluştu
İSTANBUL

Başkan Dursun esnafla buluştu

Bugüne kadar kuaför, tekstilci, ayakkabı imalatçısı gibi birçok iş kolundan esnafla buluşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, son olarak kafe, kahvehane, kıraathane ve çay ocağı işletmecilerini belediyede ağırladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başkan Dursun esnafla buluştu ​
Başkan Dursun tüm esnaflarla ayrı ayrı ilgilendi ve ilçeyi daha iyiye taşımak adına esnafların dile getirdiği görüş, öneri ve sorunları dinledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ev sahipliğinde, son derece samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmaya, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, meclis üyeleri, başkan danışmanları ve Sultangazi’de kafe, kıraathane, kahvehane ve çay ocağı işleten esnaflar katıldı. Sultangazi’nin tüm sakinlerine büyük değer verdiklerini söyleyen Başkan Dursun, “Bugün, Sultangazi’de hizmet veren kafe, kahvehane, kıraathane ve çay ocaklarının siz değerli işletmecileriyle bir aradayız. Hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Bugün sizlerle sıcak bir muhabbeti paylaşmak istedik. Tanış olalım istedik. Biz aslında, ilçemizde faaliyet gösteren tüm esnaf komşularımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla, ne kadar istesek de tüm esnaflarımızı ziyaret etmemiz mümkün olamayabiliyor. Bizler de bu program vasıtasıyla sizlerle buluşmak, tanış olmak ve muhabbetimizi paylaşmak istedik. Sizlerle paylaştığımız bu gönül birliğiyle Sultangazimizi çok daha iyiye taşımaya devam edeceğiz” dedi.

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Başkan Dursun tüm esnaflarla ayrı ayrı ilgilendi ve ilçeyi daha iyiye taşımak adına esnafların dile getirdiği görüş, öneri ve sorunları dinledi. Sultangazi Belediyesi’nin yaklaşık üç yılda gerçekleştirdiği çalışmaları paylaşan Başkan Dursun, ilçeyi ileriye taşımak adına büyük gayret gösterdiklerini belirterek, “Yalnızca üç sene içerisinde, ilçemizin tüm mahallelerinde çok büyük çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız arasında, 20-30 yıldır çözülemeyenler de vardı. Bizler, Allah’ın izniyle tüm bu sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Siz değerli komşularımızın desteğiyle, Sultangazi’yi sultan bir şehir yapmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

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