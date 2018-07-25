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POLİTİKA

Başkan Erdoğan'ın Afrika seyahati: Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'da

Başkan Erdoğan Güney Afrika'da

Başkan Erdoğan, 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TUR' ile TSİ 21.55'te Johannesburg'a gitti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika'ya gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 21.55'te Johannesburg'a gitti.

Başkan Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Johannesburg'a geldi.

BRICS Zirvesi'ne katılacak Başkan Erdoğan, üye ülkeler ve davetli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk toplumu ile buluşacak Erdoğan, ülkenin önde gelen iş adamları ve Müslüman toplumunun kanaat önderleriyle de bir araya gelecek.

Erdoğan, Türk Büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını da yapacak.

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