Başkan Güler: “Öğretmenlerimiz ile çıtayı daha da yukarıya çıkartmak istiyoruz”​

Altınordu, Ünye, Fatsa, İkizce ve Çatalpınar ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi eğitim kurslarında görev yapan öğretmenlerin katıldığı etkinliğe, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra, Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanı Mehmet Altun ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Güler: “Eğitim de 3,5 yılda önemli bir başarı yakaladık”

Programda konuşan ve aynı zamanda akademisyen kimliği de bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, konuşmasına tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başladı.

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Bilginin oluştuktan sonra anında eskidiğine dikkat çeken Başkan Güler, yeteneklerin ise geleceğe yön veren en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Ordu’da eğitime özel önem verdiklerini aktaran Başkan Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak klasik belediyeciliğin dışına çıkarak önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bunlardan bir tanesi de eğitim alanında yapmış olduğumuz çalışmalardır. Göreve geldiğimiz günden itibaren sayının yetersiz olduğu eğitim kurumlarımızdaki öğretmen sayımızı daha da yukarıya çıkartarak 196 yaptık. Bununla beraber genel eğitime cevap veren Mesleki, Teknik, Kültürel ve Beceri Kursularımız ( ORMEK) de kursiyer sayımızı 30 bin 970 seviyelerine çıkardık. Bunun haricinde Bilgi Evlerimizde bu sayı 3 bin 705 oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi her alanda daha da yukarılara çıkartmak için gece-gündüz yoğun gayret sarf ederek çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda siz kıymetli öğretmenlerimizin de büyük emeği ve katkısı var. Bizim öğretmenlerimizden beklentimiz, ülkesine ve milletine bağlı, kendilerine güvenen, araştırmayı, sorgulamayı ve bilimselliği ilke edinmiş, yüksek karakterli ve açık fikirli bireyler yetiştirmeleridir. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyorum” dedi.

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Ormek ve Bilgi evleri geleceğe ışık tutuyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 30 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası ORMEK ve Bilgi Evleri öğrencilerin eğitim yuvası haline geldi. Bu kapsamda ORMEK’lerde 2019 yılından itibaren toplamda 1.581 grupta 30 bin 970 öğrenci eğitim alırken, Bilgi Evleri’nde ise ortaokul öğrencileri için Türkçe, Matematik, Fen Teknolojisi, İngilizce, Robotik Kodlama ve Değerler eğitimi kapsamında 3 bin 705 öğrenci eğitim aldı.