Başkan Kartoğlu Togg ile servis çekti

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, makam aracı olarak kullanacağı Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’u teslim aldı. “Gençlerle Birlikte, Daha Güçlü” programı için Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi’ne Togg ile giden Başkan Kartoğlu, öğrencilerin büyük bir ilgisi ile karşılandı. Burada sohbet ettiği öğrencilerden iki kişi başkandan Başakşehir Millet Bahçesi’ne gitmek istediklerini söyledi. Başkan Kartoğlu da çocukları kırmayarak Togg ile evlerine bıraktı. Başakşehir sokaklarında Togg’u gören vatandaşlar da bütük bir heyecanla fotoğraf çekti. Öte yandan Togg, akşam saatlerinde Başakşehir Kent Meydanı’ndaki Mobil Etkinlik Alanı’nda ilçe sakinleriyle bir araya getirilecek. Aynı zamanda Togg Başakşehir’i sokak sokak gezmeye devam edecek.