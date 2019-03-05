Gündem Başkan Keskin mega projelerini açıklıyor
İSTANBUL

Başkan Keskin mega projelerini açıklıyor

110 yıllık tapu sorununu çözen, TEM bağlantı yolları ve Gölet Park gibi büyük projeleri ilçe sakinlerinin hizmetine sunan, Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Keskin, yeni projelerini açıklıyor. 10 yıldır ilçede görev yapan Başkan Keskin’in yeni vizyon projeleri ilçeye değer katacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Keskin
Hüseyin Keskin

Sultanbeyli’nin en büyük sorunlarını çözen, TEM, Gölet Parkı ve mülkiyet problemini geride bıraktığı 10 yıllık görev süresinde çözen Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yeni projelerini tanıtacak. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yarın yapılacak olan tanıtım programına ilginin yoğun olması bekleniyor.

İLÇENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN PROJELER

Sultanbeyli birçok alanda Başkan Keskin ile ilki yaşadı. TEM bağlantı yolları Sultanbeyli’nin yıllardır beklediği bir hizmetti. Başkan Keskin göreve gelir gelmez bu konuda girişimlerde bulundu ve Sultanbeyli’nin kaderini değiştiren projeyi gerçeğe dönüştürdü. Diğer taraftan Gölet Parkı da yine ilçenin uzun zamandır beklediği, hayal ettiği bir diğer çalışmaydı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin bu projeyi de kısa zamanda Sultanbeyli’ye kazandırarak ilçe sakinlerine dev bir yaşam alanı sundu. Diğer taraftan yakın zamanda hizmete giren 400 yataklı devlet hastanesi de sağlık alanında büyük kolaylıklar sağladı.

MÜLKİYET KONUSU TARİHE KARIŞTI

Sultanbeyli en büyük müjdeyi tapusuna kavuşarak aldı. 110 yıllık mülkiyet meselesi tarihe karıştı. Tüm tapuların belediyeye geçmesinin ardından tüm parsellerde kadastro çalışmaları başladı ve ölçümleri biten parsellerde tapular vatandaşa verilmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, akıllı şehircilik vizyonuyla projeler hazırladıklarını ifade ederek, “Sultanbeyli’mize değer katacak yeni projeler hazırladık. İlçemiz yeni projelerimizle daha da gelişecek ve kalkınacak. Gücümüz taze, inancımız diri. Sultanbeyli’yi daha da güzel yarınlar bekliyor” dedi. Projelerde gençlik çalışmalarının, eğitim yatırımlarının, yeşil alanların ve daha birçok koldan ilçeye hizmet edecek yatırımların ağırlıklı olduğunu ifade eden Başkan Keskin, “6 Mart Çarşamba Günü projelerimizi açıklayacağız. İnşallah yeni projelerimizle halkımızın teveccühleriyle Sultanbeyli’mize yeniden hizmet edeceğiz” dedi.

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  • Proje ve Meclis Üyesi Aday Tanıtım Programı
  • * Tarih: 6 Mart Çarşamba
  • * Saat: 17.00
  • * Yer: Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi

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