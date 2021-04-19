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Gündem Başkan Koç, hafta sonu mesaisini projelere ayırdı
YEREL GÜNDEM

Başkan Koç, hafta sonu mesaisini projelere ayırdı

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, Hafta sonu kısıtlamasından evlerinde kalan vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Haber Merkezi Diğer
Başkan Koç, hafta sonu mesaisini projelere ayırdı
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç

Beraberinde getirdiği hediyeleri çocuklara veren Başkan Koç, devlet olarak vatandaşlarının yanında olduklarını söyledi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, hafta sonu kısıtlamasını ev ziyaretlerinde ve belediyenin hazırladığı ve yapımları devam eden projeleri yerinde inceledi.

Kaymakam ve Belediye Başkanı Koç’un ilk durağı Huzurevleri ve Fırat Mahallesindeki iki evi ziyaretleri oldu. Ziyaretler sırasında kadınlara ve çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni normal hayatın ruhuna uygun olarak bu ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların yanında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını söyledi. Koç, ziyaret sırasında yakın ilgi gösterdiği çocuklarla hem oynadı, hem şakalaşarak eğlenceli anlar geçirmelerini sağladı. Vatandaşlar da ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı Başkan Koç’a teşekkür etti.

YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

Kaymakam ve Belediye Başkanı Koç, ev ziyaretlerinin ardından Belediye tarafından hazırlanan ve yapımları devam eden Hanımelleri Çarşısı, Barış Mahallesindeki 500 evler spor kompleksi ile 4 adet tenis kortu, 4-6 yaş Kur’an kursu ve 1. Sınıf Atık Geliştirme Merkezi inşaatlarını gezdi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Koç son olarak Kayapınar Şehir Ormanına geçti. Buradaki çalışmalar hakkında birim müdürlerinden bilgi alan Başkan Koç, emeği geçenlere teşekkür etti.

“PROJELERİMİZİ İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇINMIYORUZ”

Hazırlanan projelerle ilgili çalışmalar plan ve programlara uygun biçimde devam ettiğini ifade eden Başkan Koç, “Ekiplerimiz devam eden çalışmaların belirlenen tarihte hizmete sunulması anlamında büyük gayret gösterirken bizde Kayapınar Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri en kaliteli biçimde yapmak ve insanımızın hizmetine sunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz" diye konuştu.

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