Başkan Kocaispir’den ‘Muhtarlar Günü’ Mesajı

Başkan Kocaispir mesajında, “Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan Muhtarlarımız yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcileridir. Bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirme konusunda önemli bir görev ifa eden muhtarlarımız, diğer yandan da kamu yönetimi anlayışı adına katılımcılığı sağlayarak halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler.

Vatandaşlarımızla belediye arasında iletişimi kolaylaştırarak belediyemizce yapmış olduğumuz projelerde daha başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlayan, mahallelerimizin her türlü ihtiyacını tespit edip hizmet sunmak hususunda bizlerden emeğini esirgemeyen tüm muhtarlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.