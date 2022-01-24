​Başkan Kocaman Avluburun'da kar mesaisinde.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını yerinde incelerken hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Kocaman Avluburun Mahallesi’nde hemşehrilerinin kar eğlencesine ortak oldu.

Kocaman sahada

Başkan Kocaman, yetkililerden yol açma çalışmaları hakkında bilgi alırken, mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya gelerek istişarede bulundu. Başkan Kocaman “Kartepe'mizde tüm yollarımız açık, hiçbir mahallemizde ulaşıma dair bir problemimiz yok. Bizde karlı güzel bir günü daha hemşehrilerimizle birlikte geçiriyoruz. Kişisel olarak alınması gereken tedbirleri lütfen alalım” açıklamasında bulundu. Başkan Kocaman’ın Avluburun Mahallesi’nde ki incelemelerine Muhtar Halil İbrahim Akyol’da eşlik etti.