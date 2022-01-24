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KOCAELİ

Başkan Kocaman Avluburun'da kar mesaisinde

Tüm yurtta etkili olan kar yağışı Kartepe’de de yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde tüm ekipler ilçe genelinde yolların açık kalmasını sağladı. Yapılan çalışmaları Başkan Kocaman da yakından takip etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Kocaman Avluburunda kar mesaisinde
​Başkan Kocaman Avluburun'da kar mesaisinde.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde devam eden kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını yerinde incelerken hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Kocaman Avluburun Mahallesi’nde hemşehrilerinin kar eğlencesine ortak oldu.

Kocaman sahada

Başkan Kocaman, yetkililerden yol açma çalışmaları hakkında bilgi alırken, mahalle sakinleri ve esnaflarla bir araya gelerek istişarede bulundu. Başkan Kocaman “Kartepe'mizde tüm yollarımız açık, hiçbir mahallemizde ulaşıma dair bir problemimiz yok. Bizde karlı güzel bir günü daha hemşehrilerimizle birlikte geçiriyoruz. Kişisel olarak alınması gereken tedbirleri lütfen alalım” açıklamasında bulundu. Başkan Kocaman’ın Avluburun Mahallesi’nde ki incelemelerine Muhtar Halil İbrahim Akyol’da eşlik etti.

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