Başkan Mahçiçek’in Ramazan Bayramı mesajı

Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ramazan Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı. Başkan Mahçiçek, “pandeminin gölgesinde bayramımızı buruk yaşasak da bu zorlu günlerin geçeceği, sevdiklerimizle birlikte gelecek güzel bayramlarımızın olacağına inancım tamdır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

“Bir aylık orucumuzun ardından Ramazan Bayramına kavuştuk. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun tüm insanlık ve Müslüman kardeşlerimiz için dualar ettik, hayırlar diledik.

7 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirildi

Hepimizin fedakârlığı ve el birliğiyle, kurallara uymamızla üstesinden geleceğimiz pandeminin son günlerine yaklaşıyoruz. Yardımlaşmanın, paylaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, kardeşliğimizin pekiştiği Ramazan ayında Belediyemiz, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan öncesi 7 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım kolisi dağıtımını gerçekleştirdi. 2014 yılından bugüne kadar 250 bin ailemizle iftar sofralarında vatandaşlarımızla bir araya gelmişiz. Umuyorum önümüzdeki yıl iftar sofralarında yeniden bir arada oluruz.

REKLAM