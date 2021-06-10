Başkan Örki AK Parti yönetimini ağırladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ve Pamukkale Belediye Meclisi Üyelerinden oluşan heyeti ağırladı. Başkanlık makamındaki ziyarette göreve geldikten sonra geçen yaklaşık 2.5 yıllık sürede birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle halkımızın da destekleriyle Denizli’nin en büyük ilçesi olan Pamukkale’ye hizmet etmek nasip oldu. Belediye başkan yardımcısı arkadaşlarım ve personellerimizle birlikte geçen bu sürede halkımız için gereken ne varsa yapmaya çalıştık, çalışıyoruz. Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nı hizmete açtık, 6 mahallemizde kapalı pazar yeri, bir mahallemizde sosyal tesis, üst yapı çalışmalarını yapıyoruz. Binlerce tablet dağıttık. Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi’nin aynı sıra, onlarca mahallemize 300 bin metrekareye yaklaşan beton kilit parke taşı ve bunun gibi birçok çalışmayı hayata geçirdik. Pamukkale travertenlerinin hemen yanında termal havuz, turizm yolu, sokak sağlıklaştırması ve Kocaçukur göletinin temizliğini gerçekleştirdik. Bunları yaparken de aynı zamanda tasarruf sağlayıp, daha fazla yatırım yapmaya çalışıyoruz. Halkımızın bize verdiği emanetin gereğini yaparak Pamukkale’de yaşayan vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak ne kadar çok eser yaparsak yapalım, ne kadar çok hizmet üretirsek üretelim bunları teşkilatımızın yanımızda olup bizimle birlikte sahaya çıkmasıyla birlikte vatandaşlarımıza layıkıyla anlatabiliriz. Bundan sonra da sözünü verdiğimiz projeleri ve daha fazlasını yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Biz her zaman hem ilçe yönetimimiz hem de il yönetimimizin hem de Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızın desteğini gördük. Bizim amacımız Pamukkale’de yaşayan vatandaşların gönüllerine girmek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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HEDEFİMİZ 2023

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ise Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin yapılan hizmetlerle partinin elini güçlendirdiğini ifade ederek, “Birçok çalışmanın yapıldığı ilçemiz her geçen gün daha güzel oluyor. Pamukkale’de üst yapı çalışmaları tamamlandığında ilçemiz daha güzel olacak. Sayın Başkanımız Avni Örki de bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Kendisine teşekkür ediyorum. AK Parti olarak Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 2023 ve 2024 seçimlerinden el birliği ile Denizli’de birinci parti olarak çıkacağımıza olan inancım tam” dedi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile geçmişte birlikte Denizli için çalıştıklarını ifade eden AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “Kendisi o zaman da bizimle tecrübelerini paylaşmıştı. Bugün de kendisi Pamukkale Belediye Başkanlığını layıkıyla yerine getiriyor. Denizlimiz büyük bir il. Pamukkale’de buranın en büyük ilçesi. Hep birlikte hem Denizli hem de Pamukkale’de 2023 yılına hazırlanıyoruz. Seçimde cumhur ittifakımızla da gönül gönüle vererek daha büyük oy oranıyla başarımızı taçlandıracağımıza olan inancım tam. Biz bunu başarabilecek bir ekibe sahibiz. Başta büyükşehir belediye başkanımızın yaptıklarını, Pamukkale belediye başkanımızın yaptıklarını diğer ilçelerimizin yaptıkları hizmetleri gördükçe bu konudaki güvencemiz daha da artıyor. Yereldeki çalışmalarımız bizim için çok önemli. Bizler ilimizde davranışlarımızla, sorunları çözüm noktasına bakış açımızla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil ediyoruz. Bu yüzden çok daha dikkatli olmalıyız. Bizim odaklanmamız gereken tek nokta 2023 seçimleri olmalı” dedi. Ziyaretin ardından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör’e günün anısına hediye takdim etti.