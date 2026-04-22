Başkan pound istiyor

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in bir müteahhide yönelik tehditleri, milyon dolarlık ödeme trafiği, belediye yöneticileri arasındaki rüşvet paylaşım tartışmaları, sahte belgeler ve baskı, dosyada ayrıntılı şekilde yer aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren müteahhit Hümeyra Ökcün, Yenisahra Mahallesi’nde 2021 yılında başladığı 2 bloklu inşaat için bitmek bilmeyen rüşvet taleplerini anlattı.

VERMEZSEN 2 YIL RUHSAT YOK

Ökcün’ün iddiaları özetle şöyle: “2021’de inşaata başlarken belediyeden mimar tavsiyesi aldım. 130 bin m2’lik proje kapsamında 2024 yılında yapı tadilat ruhsatı almak istedim. Belediyenin yönlendirdiği mimar aracı oldu ve başta 2 milyon dolar talep edildi. Bu talep mimar Erhan Çelebi aracılığıyla iletildi. ‘Vermezsen 2 yıl ruhsat alamazsın’ denilerek baskı kuruldu. 6 ay direndim ancak işler kilitlenince ödemek zorunda kaldım.”

10 MİLYON DOLARI BULDU

“Erhan Çelebi seçimden sonra belediye ile müteahhitler arasında aracı konumuna geldi. Büyük projelerde rüşvet trafiği bu hat üzerinden yürütüldü. Verilen paralar Onursal Adıgüzel ve Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’a ulaştırıldı. Ödemelerin bir kısmı ‘Başkan pound seviyor’ denilerek İngiliz Sterlini olarak talep edildi. Yapı tadilat ruhsatı ve iskan süreci için toplam 3 milyon 926 bin dolar, 180 bin avro ve 150 bin pound verdim. Para elden teslim edildi ve kayıt altına alındı. Harçlar ve diğer giderlerle 10 milyon doları buldu.”

İSKAN YOKSA PARAMI VERİN

“İskan sürecinde 265 milyon TL harç çıkarıldı. Tutarın yüksek olduğunu düşünürken meclis kararıyla yasallaştırıldı. A Blok'un iskan sürecinde benden 70 milyon TL’ye yakın fazla harç almışlar. Aynı gün bana iskanı vereceklerini söylemişlerdi. İskan verilmedi. Bunu tespit edince paramı geri istedim, iade ettiler. Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız ve eşini Bodrum’da teknemde ağırladım. Yıldız benimle ‘Abla sen büyük müteahhit olamamışsın. İş takipçisi gibi her gün belediyeye geliyorsun’ diye dalga geçti.”

BU İŞ ÇÖZÜLMEZSE ÇALIŞAMAZSIN

“Bu süreçte yaşanan gerilim üzerine Onursal Adıgüzel’le makamında tartıştım. ‘İstediğiniz tüm parayı verdim, iskanımı vermiyorsunuz’ diye tepki gösterdim. Buna karşılık kamulaştırma gerekçesi sundu, ardından da ‘Bu iş çözülmezse başka yerlerde nasıl çalışacaksın’ diye baskı kurdu. Bu görüşmeden sonra süreç daha da sertleşti, yaşananlar artık dayanılmaz noktaya ulaştı.”





Belediyede sahte evrak!

Dosyaya giren en dikkat çekici başlıklardan birisi de sahte evrak oldu. Ökcün, iskan harcı yatırmak istediğinde kendisine verilen tahakkuk fişlerini kontrol ettiğini, sistemde karşılığı olmadığını gördüğünü belirtti. Ökcün, başka şahıs adına düzenlenen fişin üzerinin kapatılıp kendi bilgileri yazılarak kendisine verildiğini kaydetti. Bu süreçte yalnız nakit değil, farklı yöntemlerle de ödeme istendiğini belirten Ökcün, şunları söyledi: “Eksik çöp konteyneri gerekçesiyle belediyenin yönlendirdiği firmalara milyonlarca lira ödedim. Ancak hiçbir ürün teslim edilmedi. Ayrıca yüz binlerce liralık A101 ve Boyner hediye kartlarının yanı sıra iPhone ve iPad gibi cihazlar not kağıtlarıyla talep edildi ve teslim edildi.”





19 kişiye tutuklama

İhale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet alındığı iddiasıyla Ataşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin tüm işlemleri tamamlanarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı talep edildi.



