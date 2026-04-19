Yat partisinden skandal tapelere! Ataşehir'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: "Parçala Behçet oldum" ifadeleri dikkat çekti

Ataşehir’de imar ve ruhsat işlemlerini "rüşvet" kıskacına alan organize yapıya yönelik soruşturma, çarpıcı belgelerle derinleşiyor. 2025/256622 sayılı soruşturma dosyası, belediye yöneticilerinin Bodrum koylarındaki lüks yatlarda ağırlanması ile ruhsat onayları arasındaki "manidar" zamanlamayı deşifre etti. Yapılan incelemelerde, rüşvet pazarlığının iki ayrı safhada toplam 13,5 milyon dolar üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.

İBB operasyonu sonrası “Ne koparırsak kâr" anlayışı öne çıktı

Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı H.Ö., Çıkaramaçlı İmamoğlu Suç Örgütü’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası belediyedeki yapının adli soruşturma korkusuyla rüşvet tarifesini artırdığını iddia etti. Görevlilerin "Parti bize sahip çıkmıyor, yakalanmadan ne koparırsak kâr" anlayışıyla hareket ettiğini belirten müteahhit, iskân ruhsatını alabilmek için toplamda 13,5 milyon doları bulan baskıya boyun eğdiğini savundu.

H.Ö. ifadesinde: “İBB operasyonundan sonra kimse imza atmak istemedi... Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. ‘Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kâr’ anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım.” şeklinde konuştu.

Ödenen 6,5 milyon dolar tapelere düştü: "Parçala Behçet oldum!"

Teknik takip birimlerince kayıt altına alınan telefon görüşmesi, rüşvet çarkının halihazırda ödenmiş olan kısmını gözler önüne serdi. “BTK.F.01.TK.5710683208” sıra numarasıyla dosyaya giren kayıtta, iş insanı H.Ö. ile avukatı arasındaki diyaloglar, ödenen paranın büyüklüğünü ortaya koydu:

• M.K. (Avukat): "Ne kadar yonttular seni?"

• H.Ö. (İş İnsanı): "İki yüz atmış beş net rakam... Altı buçuk milyon dolar."

• H.Ö. (İş İnsanı): "Fena yani, parçala Behçet oldum resmen!"

Yat partisinden hemen sonra yapı tadilat ve iskan ruhsatları onaylandı!

Soruşturmanın en can alıcı noktasını ise "ağırlamalar" ve "onaylar" arasındaki takvim oluşturdu. 6,5 milyon doların ödenmesi ve ardından gelen 7 milyon dolarlık yeni talep trafiği şöyle işledi:

1. Temmuz 2024: Müteahhit H.Ö., "Yapı Tadilat Ruhsatı" öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ı Bodrum’daki yatında ağırladı.

2. Aralık 2024: Bodrum koylarındaki "pazarlık" meyvesini verdi. 6,5 milyon dolarlık rüşvetin ödenmesinin ardından, 16 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde projenin yapı tadilat ruhsatı onaylandı.

3. Temmuz 2025: İskân ruhsatı aşamasında bu kez Başkan Yardımcısı Yıldız ile birlikte Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in "sağ kolu" olarak bilinen Cengiz Gündoğan, 11-15 Temmuz tarihleri arasında yine müteahhidin lüks yatında ağırlandı.

4. Ağustos 2025: İkinci yat ağırlamasından sadece bir ay sonra, 26 Ağustos 2025 tarihinde iskân ruhsatı jet hızıyla onaylandı. İkinci blok iskanı için 7 milyon dolarlık rüşvet pazarlığı sürecine girildi.

Muhasebeci ile mühendisin "bomba" diyaloğu: 7 milyon dolarlık yeni pazarlık

Soruşturma dosyasına “BTK.F.01.TK.5807870614” sıra numarasıyla giren ve 29 Aralık 2025 tarihinde kaydedilen görüşmede, inşaat firmasının muhasebecisi ile mühendisi arasındaki şu diyaloglar ikinci blok için istenen devasa rakamı ortaya koydu:

• E.C. (Muhasebeci): "Günün bombasını duydun mu? İskan için 7 milyon dolar istiyorlarmış!"

• E.E. (Mühendis): "Ne için istiyorlarmış? E binayı onların üzerine yapalım o zaman... 2-3 milyon dersin bir yere bağlarsın da 7 milyon dolar nedir?"

• E.C. (Muhasebeci): "Yediden başlayıp bire-ikiye razı edecekler. Pazarlık için yapıyorlar. Ben bu heriflere 'operasyon siyasi' diye kızıyordum ama bunlar harbiden hak ediyorlar bazen."

Zamanlaması manidar: Soruşturmanın radarında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı; lüks yatta ağırlanma tarihleri, ödenen 6,5 milyon dolar ve pazarlığı süren 7 milyon dolarlık ek rüşvet talebi ile yapı tadilatı-iskân onayı arasındaki bağlantıyı merceğine almış durumda. Tape kayıtları, otel dökümleri ve teknik takip verileriyle desteklenen dosyada, "rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlığı titizlikle sürüyor. Kamu gücünü müteahhit yatlarında şahsi menfaat için kullananların, yargı önünde vereceği hesap merakla bekleniyor.







