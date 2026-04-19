Ataşehir Belediyesi'nde tek bir projeden 7 milyon dolar almışlar: Ver doları al iskânı

Rüşvet ve yolsuzlukla anılan CHP’li belediyelere Ataşehir de eklendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine “rüşvet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından soruşturma başlattı.





TELEFONDA PAZARLIK

Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından birini, iskan süreçlerine ilişkin iddialar oluşturdu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi. Teknik takip kapsamında elde edilen telefon görüşmelerinde, bazı projeler için belediye tarafından 7 milyon dolara varan rüşvet taleplerinin konuşulduğu belirlendi. Tek projeden 7 milyon dolar rüşvet alındığı, bunun parça parça ödendiği ortaya çıktı. Ruhsat ve iskanların bu ödemeler karşılığında hızlandırıldığı ya da sonuçlandırıldığı öğrenildi.





RÜŞVETİ PAYLAŞMIŞLAR

Şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldı. Ataşehir’deki firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvet alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi. Belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettiği, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptandı.





BELEDİYEDE ARAMA

Uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Önceki gece İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenen adresler arasında Ataşehir Belediyesi ana hizmet binası da bulunuyor. Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Ekipler bina içerisinde arama yaptı. Belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde kritik delillere ulaşıldı.





Birkan Birol Yıldız Oğuz Kaya Orhan Aydoğdu Onursal Adıgüzel

Başkan ve 3 yardımcısı gözaltında

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte gözaltına alınanlar şöyle: Belediye Başkan yardımcıları Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Belediye Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Belediye Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, Mimar Aslı Sevinç Afat, Zabıta Komiser Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, bir yapı şirketinden Mesut Bayram, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan, bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal.





iPhone ve market kartı istemişler

Dosyada, rüşvet mekanizmasının yalnızca nakit üzerinden işlemediğine ilişkin bulgulara yer verildi. Operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ın şoförünün evinde yüzlerce A101 ve BİM market kartı ele geçirildi. Bunun yanı sıra bazı firma sahiplerinden rüşvet olarak Apple marka telefon ve tablet istendiği ortaya çıktı. Aramalarda bu cihazların bir kısmına da el konuldu.





Telefon şifresini vermedi

Operasyon sırasında bazı şüpheliler dijital cihazlarına erişimi engellemeye çalıştı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bazı başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, telefon şifrelerini paylaşmadı. Bir başkan yardımcısı ise yakalandığı esnada cep telefonunun yanında olmadığını beyan etti.



