Yeni partiye yer bakıyorlar

CHP kulislerinde parti içi dengeleri doğrudan etkileyecek mutlak butlan tartışması giderek öne çıkarken, parti içindeki muhalif kanat olası mutlak butlan kararını mevcut yönetime karşı harekete geçebilmenin tek yolu olarak görüyor. CHP MYK'da yapılan değerlendirmelerde, tartışmaların özellikle medya yansımaları üzerinden ele alındığı, yeni bir hukuki gelişmenin bulunmadığı ifade edildi. Yedek parti arayışlarının sürmesi ise “Genel Merkez de mutlak butlan kararını bekliyor” yorumlarını güçlendirdi. Tartışmaları büyüten son gelişme, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkan Özgür Özel arasında Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde yaşanan “selamlaşmama” oldu. Tören alanına gelen Kılıçdaroğlu, Özel ile selamlaşmamıştı. Parti kurmayları, “Bu mesaj olabilir ama o tartışmaların parçası olmayız” derken, Özel'e yakın bir milletvekili ise şunları söyledi: “Anlaşılan Kemal Bey bize doğrudan mesafe almış durumda. Bu da mutlak butlan kararı çıkarsa ‘Ben buradayım’ demekten başka bir şey değil.”