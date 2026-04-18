İmralı ziyaretini İmamoğlu iptal ettirdi

İmralı ziyaretini İmamoğlu iptal ettirdi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0018/04/2026, Cumartesi
G: 18/04/2026, Cumartesi
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

CHP’nin İmralı’ya gidecek heyete üye vermeme kararının arkasında Ekrem İmamoğlu’nun olduğu öne sürüldü. Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunda tutuklu belediye başkanlarına güvence isteyen İmamoğlu’nun bu isteğinin yerine getirilmemesi üzerine parti yönetimine müdahale ederek ziyareti engellediği iddia ediliyor.

CHP’nin TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile birlikte İmralı’ya gitmemesinin arkasında Ekrem İmamoğlu olduğu öne sürüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk etapta iktidar kanadına İmralı'ya heyet göndereceklerini iletti. Hatta görüşmeye katılacak milletvekilinin isminin de paylaşıldığı öne sürüldü. Ancak son anda alınan kararla CHP heyetinin ziyaretten çekildiği belirtildi.

İMAMOĞLU DEVREYE GİRDİ

Karar değişikliğinde Ekrem İmamoğlu'nun etkili olduğu iddia edildi. İmamoğlu'nun devreye girerek parti yönetimine 'ziyarete katılmama' yönünde görüş bildirdiği ve bunun üzerine CHP’nin geri adım attığı öne sürülüyor. İmamoğlu'nun “Komisyon raporunda benim ve diğer tutuklu CHP'li belediye başkanlarının da durumuna kesin hatlarla yer verilmesi gerekiyor” diyerek, Özel'e “Bu şartımızı kabul etmezlerse adayla temasa geçilmesin” dediği de iddia edildi.

PARTİ ÖRGÜTÜNDE SORUNLARA YOL AÇTI

Bu iddiaya karşın Özel ve İmamoğlu'nun en başından beri İmralı ziyaretine sıcak bakmadığı, parti tabanındaki ulusalcı oylardan çekinildiği için ziyaret yer almadığı o günlerde Ankara'da sıkça konuşulmuştu. İmralı ziyaretinde CHP'nin yer almaması hatta ziyaret için yapılacak oylamaya da katılım sağlanmamasının Genel Merkez'in kararı olduğu ifade edilse de CHP'li Sezgin Tanrıkulu görüşmede yer almak istediğini Özel'e iletmişti. Son ana kadar sürüncemede kalan CHP'nin İmralı ziyaretindeki tutum değişikliği partinin doğu ve güney doğu illerindeki örgütlerinde de sorunlara yol açmıştı.


