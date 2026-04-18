İmralı ziyaretini İmamoğlu iptal ettirdi

CHP’nin TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile birlikte İmralı’ya gitmemesinin arkasında Ekrem İmamoğlu olduğu öne sürüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk etapta iktidar kanadına İmralı'ya heyet göndereceklerini iletti. Hatta görüşmeye katılacak milletvekilinin isminin de paylaşıldığı öne sürüldü. Ancak son anda alınan kararla CHP heyetinin ziyaretten çekildiği belirtildi.

Karar değişikliğinde Ekrem İmamoğlu'nun etkili olduğu iddia edildi. İmamoğlu'nun devreye girerek parti yönetimine 'ziyarete katılmama' yönünde görüş bildirdiği ve bunun üzerine CHP’nin geri adım attığı öne sürülüyor. İmamoğlu'nun “Komisyon raporunda benim ve diğer tutuklu CHP'li belediye başkanlarının da durumuna kesin hatlarla yer verilmesi gerekiyor” diyerek, Özel'e “Bu şartımızı kabul etmezlerse adayla temasa geçilmesin” dediği de iddia edildi.

Bu iddiaya karşın Özel ve İmamoğlu'nun en başından beri İmralı ziyaretine sıcak bakmadığı, parti tabanındaki ulusalcı oylardan çekinildiği için ziyaret yer almadığı o günlerde Ankara'da sıkça konuşulmuştu. İmralı ziyaretinde CHP'nin yer almaması hatta ziyaret için yapılacak oylamaya da katılım sağlanmamasının Genel Merkez'in kararı olduğu ifade edilse de CHP'li Sezgin Tanrıkulu görüşmede yer almak istediğini Özel'e iletmişti. Son ana kadar sürüncemede kalan CHP'nin İmralı ziyaretindeki tutum değişikliği partinin doğu ve güney doğu illerindeki örgütlerinde de sorunlara yol açmıştı.