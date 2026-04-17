İETT filosuna tek araç bile katmamışlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk davası sürerken, belediyeye bağlı şirketler de bir bir batıyor. Belediye meclisinin nisan oturumlarının ana gündem maddelerinden biri İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT) oldu. İBB AK Parti Grubu Meclis Üyesi Avukat Muhammet Kaynar, İETT’nin faaliyet raporunun gündeme geldiği meclis oturumunda muhalefet şerhini sundu.

2025’TE BORÇ 9 MİLYAR LİRA

Kaynar’ın tespitlerine göre, İETT 2025’te 31 milyar 308 milyon gelir elde ederken 40 milyar 291 milyon giderle 9 milyar lira borçlandı. Mali kaynak yetersizliği sebebiyle yeni otobüs alımı dahil daha öncelikli hizmetlerin ertelenmesine ve kurumun içinde bulunduğu duruma rağmen öncelikli olmayan konularda harcamalar yapıldığı tespit edildi. Böylece 2019 yılı sonunda 725 milyon 942 bin TL olan toplam borç, 2025'te 34 milyar 504 milyon TL’ye yükseldi.

İKİ FİRMAYA ADRESE TESLİM İHALE

İETT’nin 2024 yılında yaptığı ve 2025 yılını da kapsayan otobüs bakım ve onarımı için yapılan 16 ihalenin 11’i toplam 11 milyar 703 milyon bedelle CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ.’ye, 4’ünün ise toplam 2 milyar 294 milyon ile İBB yönelik yolsuzluk soruşturmalarında yer alan iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın yönettiği Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketi’ne verildiği belirtildi.

9 YILDA SADECE 402 ARAÇ ALINDI

İETT Genel Müdürlüğü bünyesindeki lastik tekerlekli toplu ulaşım araç sayısının 3 bin 512 olduğu öğrenildi. Araçların model yılı 2019 sonrası olanların yani CHP’li İBB yönetimi döneminde alınanların sayısı ise 402 olarak kayıtlara geçti. İETT filosu her geçen gün yaşlanırken 3 bin 110 otobüsün 2006 ile 2017 yılları arasında AK Parti döneminde alındığı tespit edildi.



