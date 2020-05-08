Başkan Sekmen'den anneler günü mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.

Ayakları altına cennet vaat edilen annelerin en yegâne varlık ve yanı sıra insana dünya üzerinde sunulmuş en büyük zenginlik olduğunu ifade eden Başkan Sekmen, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Yaşama sevincinin, sonsuz sevginin, şefkatin, merhametin ve fedakârlığın kendi tarifini bulduğu makamların hem de en yücesidir annelik... Anne; karşılıksız sevendir, evlatları ve ailesi için nefsinden geçendir; anne okuldur, anne mekteptir. Anne; ayakta kalma gücümüz, anne direncimiz ve anne güç kaynağımızdır. Her türlü zorluk karşısında sığındığımız en güvenli limanlarımız da, yine annelerimizdir. Kısacası annelerimiz hayatımızın en büyük anlamı ve dahi hayatın ta kendisidir.”

Anneliğin her toplumda ayrıcalıklı bir tanıma sahip olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türk-İslam toplumunun ise, kadına ve dolayısıyla anneye verdiği en üst düzey değerle ön plana çıktığını belirtti.

Başkan Sekmen, şunları kaydetti: