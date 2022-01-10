Başkan Şenlikoğlu gazetecilerle bir araya geldi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltılı programda gazetecilerle bir araya geldi.

Kale’de bulunan belediyeye ait sosyal tesiste gerçekleşen programa katılan Başkan Şenlikoğlu, gazetecilerin toplumdaki olayların tarafsız ve objektif aktarılması noktasında önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

Gazeteciliğin dünyanın en zor meslekleri arasında yer aldığını söyleyen Başkan Şenlikoğlu: “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum. Gazetecilik mesleği toplumdaki olayların tarafsız ve objektif aktarılması noktasında önemli bir görev ifa etmektedir. Gazetecilik mesleğinin niteliğinin, kalitesinin ve saygınlığının artırılmasının en temel yolu objektif ve tarafsız gazetecilik anlayışından geçmektedir. Gazetecilik mesleği aynı zamanda kamusal bir görevdir. Gazeteci arkadaşlarımızın tabiki sorunları büyük ama sorumlulukları sorunlarından çok daha büyüktür. Gazeteci arkadaşlarımızın ne zor şartlarda, ne zor koşullarda çalıştıklarını biliyoruz. Biz yerel yöneticiler olarak mümkün olduğu kadar yerel basının güçlü ve ayakta durabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

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Konuşmanın ardından Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram organizasyona katılımından dolayı Başkan Aytekin Şenlikoğu’na teşekkür etti ve günün anısına bir plaket verdi.

Gazeteciler Derneğine Bina Tahsisi

Karşılıklı sohbet esnasında bazı konulara da değinen Başkan Şenlikoğlu şu bilgileri verdi:

“Gazeteciler Derneği’ne tahsis etmek için bir bina arayışımız var. Bazı alternatifler üzerinde duruyoruz ve en yakın zamanda sonuç alıp sizlere duyuracağız.

Belediyemiz Kültür Yayınları tarafından ‘Giresun Basın Tarihi’ adlı bir kitap çıkardık ve bu kitabı sizlere ulaştıracağız. Yine ‘Giresun Hafızası’ adlı yeni bir kitap çalışmamız var. Bu konuda şehrimizin hafızası durumunda ki 30 ağabeyimizle video röportaj yaparak bunu yazıya döküp kitaplaştıracağız.

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Kapu Mahallesi Ali Yazıcı Sokak’ta mülkiyeti belediyemize ait binayı kütüphaneye dönüştürüp bir kültür noktası olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Kumyalı’da ki Kültür Evi’ni Bilgi Evi’ne dönüştüreceğiz. Yine Çıtlakkale ve Teyyaredüzü Mahallelerimize Kültür Evi projemiz, Güre Mahallemiz borsa yolu güzergâhında da kütüphane projemiz var.

Debboy mevkiindeki binamıza Sosyal Girişimcilik Merkezi kuracağız. Burada öğrenciler, gençler ve basın sektörü video, fotoğraf vb. konularda her türlü desteği alabilecekler”

Projeler

Başkan Şenlikoğlu bir soru üzerine tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri de sıralayarak: “2021 yılında; Dış Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma, Nihatbey Caddesi yenileme, Bilgi Evi, Kale Sosyal Tesis ve Seyir Terası, Saat Kulesi, Yeni Hizmet Binası, Çınarlar Mahallesi ve Bulancak Durağı Yöresel Ürünler Pazarları, Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü yeni hizmet binası gibi projeleri hayata geçirdik ve kitap fuarı gibi önemli bir etkinliğe imza attık.

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Ayrıca; AB Atıksu Projesi, Uzuncakum Balıkçı Barınağı, Plajlar Bölgesi, Millet Bahçesi, Semt Sahaları, Pazar Caddesi yenileme gibi projelere ise başladık ve yapım çalışmaları sürüyor” dedi.