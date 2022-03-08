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KOCAELİ

Başkan Söğüt kadın personellerle kahvaltıda buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeller ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkan Söğüt kadın personellerle kahvaltıda buluştu
Başkan Söğüt kadın personellerle kahvaltıda buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personellerle Tütünçiftlik Nazende’de sabah kahvaltısında bir araya geldi. Başkan Şener Söğüt, eşi Hatice Söğüt ile birlikte katıldığı toplantı sonrasında kısa da bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Söğüt, “Bizim dinimizde, kültürümüzde ve toplumuzda kadının değeri çok farklıdır. Peygamber Efendimizin (S.A.V) veda hutbesinde buyurduğu gibi, kadınlar bize Allah’ın emanetidir.

Gururlanıyoruz

Maalesef bugün görüyoruz ki eğitimli insanlar bile eşlerine, annelerine, kardeşlerine şiddet uyguluyor. Biz, şiddetin sonuna kadar karşısındayız. Siz değerli hanımların da gayret ve çabalarıyla büyük bir millet olma, büyük Türkiye olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tarihimizde birçok başarıya imza atmış, isimlerini gururla andığımız Türk kadını, bugün de aynı şekilde başarılarıyla bizleri gururlandırıyor.

Körfezimize kadın eli değiyor

Sizlerle beraber çalışmaktan onur duyuyorum. Kadının elinin değdiği her şeyde, ayrı bir zarafet ve nezaket ortaya çıkıyor. İşte bu dokunuşlarla Körfezimiz daha güzel oluyor. Birlikte çalışıyoruz, sıkıntıları birlikte aşıyoruz. Dilerim siz hanımların yüzü hep gülsün, evlerinizde her daim sevgi ve muhabbet olsun” dedi.

Kadın personelden teşekkür

Körfez Belediyesi’nin farklı birimlerinde görev yapan kadın personeller, düzenlenen kahvaltı etkinliğinden dolayı belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür ettiler. Hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program son buldu.

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