​Başkan Söğüt: Tüm ekiplerimizle sahadayız

Körfez Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte hem şehir merkezinde hem de kentin yüksek noktalarında karla mücadelesini sürdürüyor. Dün gece için de meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrasında ekipler gece boyunca teyakkuzdaydı ve kapanan yollara anında müdahalede bulunarak aksaklığa sebebiyet vermedi. Başkan Şener Söğüt de Fen İşleri Müdürlüğü’nde kurulan sistem üzerinden çalışmaları yakından takip etti.

Koordineli bir çalışma yürüttük

Yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların değerlendirilmesi sonrasında Başkan Söğüt, İlimtepe bölgesinde karla mücadele eden ekipleri ziyaret etti. “Meteorolojiden gelen uyarılar sonrasında kar yağışı için tüm hazırlıklarımızı yapmıştık” diyen Başkan Söğüt, “Çok şükür Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle yaptığımız koordineli çalışmalar sonrasında hem kent merkezinde hem de köyler bölgemizde kapalı yolumuz yok.

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Özverili personelimiz var

Yollarımızda kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları 7/24 esasına göre devam ediyor. Gerçekten bu noktada karla mücadele eden ekiplerimize de teşekkür etmek istiyorum. Gecelerini gündüzlerine kattılar ve Körfez’de herhangi bir aksaklığa geçit vermediler” ifadelerini kullandı. Başkan Şener Söğüt daha sonra sahada da incelemelerde bulundu ve personele kolaylıklar diledi.