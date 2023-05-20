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Başkan Turan’dan Karınca’ya ziyaret

İstanbul Fatih Belediyesi tarafından hizmete sokulan Karınca Eğitim Birimi, modern sınıflarıyla eğitimlere katılanlara çok yönlü öğrenme imkanı sunuyor.

04:00 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Karınca Eğitim Birimi'ni ziyaret etti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Karınca Eğitim Birimi'ni ziyaret etti.

Karınca Eğitim Birimi’ni ziyaret eden ve sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatihli hemşehrilerimiz burada aldıkları eğitimler sayesinde mesleki bilgilerini artırıp başarılı bir girişimci olmanın yollarını öğreniyorlar. Eğitimlerimize katılmak isteyenler web sitemizdeki online başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirler” ifadelerini kullandı. Kursta eğitim alan kadınlar, el işinden ahşap boyamaya birçok türden eşyalar yapıp satarak, elde ettikleri gelirleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.



#İstanbul Fatih Belediyesi
#Karınca Eğitim Birimi
#Ergün Turan
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