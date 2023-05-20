Başkan Turan’dan Karınca’ya ziyaret

Karınca Eğitim Birimi’ni ziyaret eden ve sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatihli hemşehrilerimiz burada aldıkları eğitimler sayesinde mesleki bilgilerini artırıp başarılı bir girişimci olmanın yollarını öğreniyorlar. Eğitimlerimize katılmak isteyenler web sitemizdeki online başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirler” ifadelerini kullandı. Kursta eğitim alan kadınlar, el işinden ahşap boyamaya birçok türden eşyalar yapıp satarak, elde ettikleri gelirleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.