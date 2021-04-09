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YEREL GÜNDEM

Başkan Türkmen halkla birlikte olmaya devam ediyor

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Hamza Türkmen, rutin bir hale getirdiği “Çay sizden Simit bizden” ziyaretleri kapsamında bu haftaki durağı Dicle Mahalle Esnafları oldu.

Haber Merkezi Diğer
Başkan Türkmen halkla birlikte olmaya devam ediyor
Bismil

Esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile sürekli halkın içerisinde olan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Hamza Türkmen, belediye çalışmaların yanısıra halkla iç içe olmaya özen gösteriyor. Yapılan ziyaretlerin amacı esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Türkmen, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinleyip ortak bir akılla sorunları daha kolay bir şekilde çözmeyi hedefliyor.

Ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Türkmen, Bismil için yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise” Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Türkmen’e teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirdiği ziyaretler ile halkın takdirini toplayan Başkan Türkmen, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam edeceğini ve bulduğu her fırsatta halkla bir araya geleceğini belirterek, “Bismil için el ele gönül gönüle hemşerilerimizle birlikte güzel hizmetlere imza atacağız” dedi.

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