Başkan Yalçın’dan gençliğe yönelik bir program daha

Programa konuşmacı olarak katılan psikiyatr hekimi ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, böyle bir programın gerçekleşmesinin önemine dikkat çekerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Sayar, insanın diğer canlılardan ayıran özelliklerinden bahsederek, “İnsan zübde-i alemdir, yani alemin özüdür. Kozmostur. Koskoca bir kainatı içinde taşıyan, çok yüksek melekeleri olan, içindeki iyiliği beslerse meleklerle yarışabilecek yükselebilecek, içindeki kötüyü beslerse aşağıların aşağısı derekesine düşebilecek, ruhen hem yükselme hem alçalma imkanına bir varlıktır.” dedi.