BAŞKAN YALÇIN'dan yine bir ilk: başkanla baş başa

Mevlana Mahalle Meydanı’nda başlatılan “Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa” uygulamasıyla vatandaşlar Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme imkânı buluyor.

Bu hafta başlayan ve her çarşamba gerçekleşecek uygulamada vatandaşlar tek tek Başkan Yalçın ile özel olarak görüşerek istek ve taleplerini iletiyor. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamadan ötürü Başkan Yalçın’a bazıları teşekkür etti, bazıları da önerilerini paylaştı.

“TALAS’IN YARISI MEVLANA MAHALLEMİZDE”

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Yalçın, Talas Belediyesi olarak iki yıldan beri Beyaz Masa uygulamalarını çarşamba günleri kesintisiz devam ettirdiklerini belirterek, “Uygulama çevrimiçi günlerine dönmek zorunda kaldığımız korona günlerinde dahi aralıksız sürdü. Talas’ın 170 bin nüfusunun 81 bini Mevlana Mahallesi’nde yaşıyor. Yani nüfusun yarısı burada yaşadığına göre burada bir belediye başkanlık odası lazımdı. Bunu da bir “Şeffaf Oda” olarak Mevlana Mahallemizin meydanına yaptık. Artık bundan sonra haftada bir gün, çarşambaları sabahtan akşama kadar vatandaşlarımızı bizzat yüz yüze dinleyeceğim. Yani “Başkanla Baş Başa” sloganıyla başladık. Vatandaşlarımızın bize önerileri, istekleri ne olursa yüz yüze görüşeceğiz. İlk günümüzde vatandaşlarımız hem hayırlı olsun dedi, hem teşekkür etti, hem de önerilerini iletti. Demek ki böyle bir uygulama gerekiyormuş. Makam masamı vatandaşlarımızın ayağına Mevlana Mahallemize getirdik. Hayırlı olsun.” dedi.

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“BAŞKA BAŞKAN OLSA HALKTAN KAÇAR”

Mevlana Muhtarı Hacer Arık, uygulamayla ilgili görüşlerini anlatarak, “Biz gayet memnun kaldık. Mahallemiz de memnun kaldı. Şimdiden zaten gösteriyor memnuniyetini. Ama başka bir başkan olsa halktan kaçar ama bizim başkan halkın içine girmeye çalışıyor. Bu yüzden de memnunuz. Kendisine teşekkür ederiz.” diye konuştu.

Vatandaşlar da mahallelerinde başkanla yüz yüze görüşme uygulamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çok güzel bir şey. Biz memnunuz. Zaten memnunduk. İnşallah mahallemizin işleri daha çabuk biter. Çok güzel.” şeklinde konuştu.