Başkan Yüce'den 17 Ağustos’un yıl dönümünde önemli mesaj: Bu kez çok daha farklı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü sene-i devriyesinde çok önemli mesajlar verdi. Yüce, bu yıl 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sebebiyle acıların çok daha taze hale geldiğini ve bu yıldönümünde yalnızca Marmara'nın şehitlerine değil, aynı zamanda Kahramanmaraş'taki deprem şehitlerini andıklarını ve duaların şehadete yürüyen tüm vatandaşlara edildiğini vurguladı.

24 YIL ÖNCESİ GİBİ DEĞİL

Sakarya'da 24 yıl önce yaşananları anlatan Başkan Yüce, "yeniden toparlanamaz" denilen bir şehrin küllerinden doğuş hikayesini anlattı. Aynı şekilde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve diğer kentlerin de omuz omuza ayağa kaldırılması için gündüz-gece demeden çalıştıklarını kaydeden Yüce, depreme hazır kentler inşa etmenin önemine değindi. 24 yıldır şehir için aldıkları her kararda yatay mimari, depreme dayanıklı yapı ve acil durum stratejilerini en ön planda tuttuklarını ifade eden Yüce, Sakarya'da çok katlı binaların yerini müstakil yaşam alanlarına bıraktığını ifade etti.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKTIK

Yüce, "17 Ağustos gecesine dair birçok hatıra zihnimizde ve elbette hiç silinmiyor. Ömrünü bu topraklarda geçirmiş bir kardeşiniz olarak Erenler'de malum, biz de bu acıyı bizatihi yaşayanlardan biriyiz. Enkazların altından çıktık ve vatandaşımıza yardım eli olmak için uykusuz geceler geçirdik. Deprem coğrafyamızın elbette bir gerçeği. Sakarya, yaşadığı bu depremden çok büyük dersler çıkardı. 24 yıllık süreçte bu şehirde birçok şey değişti, dönüştü. Yüksek katlı binalar ortadan kalktı ve molozları kaldırıp yerine depreme daha hazır bir şehir inşa ettik. O gece binlercemiz annesini, babasını, kardeşini, yakınını toprağa verdi. Her konusu geçtiğinde gözyaşı akar, her hatırladığımızda birlikte ağlarız dost meclisinde. Bu yüzden depremin hüzne dönüşmemesi için gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Kentsel dönüşümü, yatay mimariyi her masada hatırlatıyor ve adımlarımızı buna uygun şekilde atıyoruz" dedi.

200 BİNE YAKIN BİNAYI TARADIK

Başkan Yüce, Kahramanmaraş merkezli depremlerde acıların tazelendiğini kaydederek, "Yaşadıklarımız kolay değil. Özellikle bu yıl depremin yıldönümü bizim için farklı bir anlam ifade ediyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her can yüreğimizde sızı oldu. O geceye geri döndük, aynı hisleri yeniden yaşadık. Bu yüzden bölgeye el uzatan ilk insanlar Sakaryalılar olarak bizlerdik. Acıyı yaşayan bilir, sevdiğin birini enkaz altında bırakmak ne demek biz biliriz. İşte bu yüzden 24 yıldır modern, güçlü, depreme hazır bir Sakarya için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 200 bine yakın binayı tüm ayrıntılarıyla taradık, ölçtük. Kentsel dönüşümün ilk adımlarını attık ve yatay mimariyi Türkiye'ye örnek bir model olarak literatüre yerleştirdik. Aynı acıları yeniden yaşamamak için" ifadelerini kullandı.

Afete hazır Sakarya için dev proje

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin afet yönetim altyapısını güçlendirecek Güneşler İtfaiye Binası ve Afet Koordinasyon Merkezi projesine ilişkin Yeni Şafak Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Seçim vaatleri arasında yer alan bir projeyi daha hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Yüce, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yüce, afet bilincini üst düzeye çıkarmak, şehri olası afetlere karşı hazırlamak ve afet yönetim altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilecek çalışmanın önemine vurgu yaparak, hayırlı olmasını diledi.

AFET ANINDA DOĞRU AKSİYONU SERGİLEYECEĞİZ

11 bin 550 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek projenin afetlerde üs bölgesi olacağını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, tüm detayları düşünerek kapsamlı bir çalışma hazırladıklarını dile getirdi. Yüce, “Projeyi şehir merkezimize yakın bir konumda inşa ediyoruz. Afet Koordinasyon Merkezi aynı zamanda bir eğitim üssü olacak. Burada afet ve acil durum eğitimlerinin tamamını uzman ekipler eşliğinde sunacağız. Afet bilincini üst düzeye çıkaracak, vatandaşlarımıza afet eğitimleri sunacak ayrıca şehir dışından da afet eğitimi için gelecek olanları konuk edeceğiz. Biz 17 Ağustos’u bir daha yaşamayalım, afetler aynı şekilde silinmeyen izler bırakmasın düşüncesiyle çalışıyoruz. İnsan hayatı her şeyden önemli” ifadelerini kullandı.

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ

Yüce, Afet Koordinasyon Merkezi’nin detaylarına ilişkin ise şunları söyledi: “2 katlı olacak merkezimizin içerisinde deprem, mutfak yangın ve dumanlı alanlardan kaçış simülasyonları yer alacak. Ayrıca sanal gerçekliğe sahip deprem eğitim video seti, acil durum telefon ihbar simülasyonları, bilgilendirme ve test alanları bulunacak. Fay kırılım, bina salınım ve zemin sıvılaşma eğitim modülü ile deprem aletsel büyüklük modülü ve diğer tüm detaylar da projemizin içerisinde olacak. Burada afet öncesi ve sonrası tüm eğitimler uygulamalı olarak sunulacak. Vatandaşlarımızı da bu merkezde eğitimlere alacak. Afetlere karşı şehrimizde tam anlamıyla bir bilinç oluşturacağız” diye konuştu.

GÜNEŞLER’E YENİ İTFAİYE BİNASI

Proje kapsamında bölgeye yeni bir itfaiye binası da kazandıracaklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “İtfaiye teşkilatımızı her geçen gün güçlendiriyor, son teknoloji ekipmanlarla donatıyoruz. Olası yangınlara hamdolsun çok hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyoruz. Şimdi de yeni bir itfaiye binasını şehrimize kazandıracağız. 2 kat olacak yeni projemizde de yine eğitim alanlarımız yer alacak. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Güneşler İtfaiye Binası ve Afet Koordinasyon Merkezi projemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sakarya ilk günden bu yana kardeşlerinin yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 11 şehrin yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara büyük destek sunan Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’da 400, Hatay İskenderun’da ise 250 konteynerden oluşan geçici yaşam alanları kurdu. Sakaryalı vatandaşların desteğiyle 250’yi aşan yardım tırını bölgeye ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, 300’ü aşkın personel, 600’yü geçen araç ile arama kurtarma çalışmalarında da aktif rol oynadı.

DEPREMİN YARALARI SARILIYOR

Büyükşehir Belediyesi depremin yıkıma uğrattığı 11 kentte altyapı inşası, barınma, hasar tespiti, geçici yaşam alanlarının kurulumu konusunda yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdi. Depremzedelerin yemek ihtiyaçları kurulan aşevleri ile karşılandı. Çocuklar için oyun alanları ve parklar oluşturan Büyükşehir, depremin izlerinin silinmesi için tüm alanlarda etkin bir çalışma yürüttü.

ADIYAMAN VE HATAY’A 650 KONTEYNER

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de ilk günden bu yana deprem bölgesinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmaları bizzat takip etti. Başkan Yüce, Hatay İskenderun ve Adıyaman Altınşehir'de toplamda 650 konteynerlik iki konteyner kenti kısa süre içerisinde tamamlayarak depremzedelerin hizmetine sunduklarını kaydetti.

EN İYİ BİZ ANLARIZ

Başkan Ekrem Yüce, deprem yaşamış bir kentin insanı olarak acıları derinden hissettiklerini vurgularken konteyner kentlerin kurulumunda kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür ederek, "Sakarya, acıyı yaşayan bir şehir olarak kardeşlerine sahip çıktı. 1 milyon insanımız 13 buçuk milyon vatandaşımıza kucak açtı, yardımına koştu. İlk andan beri deprem bölgemizde yaraların sarılması için gündüz-gece demeden çalışmalar gerçekleştirdik. Bu süreçte yoğun şekilde çalışan fedakâr ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim böyle acıları tekrar yaşatmasın. Deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımız acil şifalar diliyorum” diye konuştu.











