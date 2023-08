Başkan Yüce'den 17 Ağustos’un yıl dönümünde önemli mesaj: Bu kez çok daha farklı

Sakarya'da 24 yıl önce yaşananları anlatan Başkan Yüce, "yeniden toparlanamaz" denilen bir şehrin küllerinden doğuş hikayesini anlattı. Aynı şekilde Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve diğer kentlerin de omuz omuza ayağa kaldırılması için gündüz-gece demeden çalıştıklarını kaydeden Yüce, depreme hazır kentler inşa etmenin önemine değindi. 24 yıldır şehir için aldıkları her kararda yatay mimari, depreme dayanıklı yapı ve acil durum stratejilerini en ön planda tuttuklarını ifade eden Yüce, Sakarya'da çok katlı binaların yerini müstakil yaşam alanlarına bıraktığını ifade etti.

Yüce, "17 Ağustos gecesine dair birçok hatıra zihnimizde ve elbette hiç silinmiyor. Ömrünü bu topraklarda geçirmiş bir kardeşiniz olarak Erenler'de malum, biz de bu acıyı bizatihi yaşayanlardan biriyiz. Enkazların altından çıktık ve vatandaşımıza yardım eli olmak için uykusuz geceler geçirdik. Deprem coğrafyamızın elbette bir gerçeği. Sakarya, yaşadığı bu depremden çok büyük dersler çıkardı. 24 yıllık süreçte bu şehirde birçok şey değişti, dönüştü. Yüksek katlı binalar ortadan kalktı ve molozları kaldırıp yerine depreme daha hazır bir şehir inşa ettik. O gece binlercemiz annesini, babasını, kardeşini, yakınını toprağa verdi. Her konusu geçtiğinde gözyaşı akar, her hatırladığımızda birlikte ağlarız dost meclisinde. Bu yüzden depremin hüzne dönüşmemesi için gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Kentsel dönüşümü, yatay mimariyi her masada hatırlatıyor ve adımlarımızı buna uygun şekilde atıyoruz" dedi.