​Başkanla takside belediye sohbeti.

Meram Belediyesi’nin halkla ilişkiler uygulaması Bizim Meram Taksi’de direksiyona bu kez Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay geçti. Başkan Altay, taksiye aldığı vatandaşlara sürpriz yaparken, belediye hizmetlerinden günlük yaşama dair sohbet etti. Taksinin direksiyonunda, istekleri, görüş ve beklentileri birebir dinleyen Uğur İbrahim Altay’ı gören vatandaşlar bir taraftan şaşkınlıklarını gizleyemezken diğer taraftan da büyük mutluluk yaşadı.

UCUZ ULAŞIM MUHABBETİ

Yol üzerinde şehir içi toplu ulaşım otobüslerini bekleyen vatandaşları taksisine davet eden Başkan Altay ile yolcular arasında ulaşıma dair sohbet de gerçekleşti. Taksiye binen yolculara ücretsiz olarak istedikleri yere götürdüğünü ifade eden Başkan Altay ile vatandaşlar arasında, Türkiye’nin en uygun fiyat politikası izlenen Konya’da şehir içi toplu ulaşım otobüslerinin de neredeyse ‘ücretsiz’ olarak hizmet vermesi sohbet konusu oldu.

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Yaşlı bir çifti evlerine ulaştıran Başkan Altay’a arabadan indiği sırada orada bulunan ve fırından dönen bir vatandaş tarafından etliekmek ikramında bulunuldu. Başkan Altay etliekmek ikramını geri çevirmezken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

ÖRNEK UYGULAMA

Günün sonunda Başkan Altay, Bizim Meram Taksi’nin anahtarını Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teslim ederek, “Meram Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek Bizim Meram Taksi’nin şoförü bu sefer de biz olduk. Bir yandan hemşerilerimizle sohbet etme imkanı bulurken diğer yandan onları istedikleri yere götürdük. Böylesine anlamlı bir uygulamaya emek veren Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.