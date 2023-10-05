Başkasının günahına ortak olmayız

Dün partisinin TBMM grubunda konuşan Akşener, herkesin kendi iktidar sahasında, halinden gayet memnun olduğu statüko siyasetini kabul etmediklerini belirtti. Akşener, “Ceketlerin, kola kutularının millete seçenek olarak sunulduğu dayatma siyasetini reddediyoruz. Milletten değil, pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz” şeklinde konuştu. Akşener, “Bu saatten sonra kimsenin sevabına da günahına da ortak değiliz. Kendi ağırlığımızla milletin terazisine çıkıyoruz” dedi. Artık tek başlarına olduklarını vurgulayan Akşener, “Önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla hür ve müstakil siyasetimizle tek başımıza aziz milletimizin huzuruna çıkacağız” dedi.