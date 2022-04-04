Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Başkent Millet Bahçesinde bisiklet keyfi
YEREL GÜNDEM

Başkent Millet Bahçesi’nde bisiklet keyfi

Altındağ Belediyesi teknolojik yeniliklerin öncüsü olmaya devam ediyor. Dijital bisiklet kiralama sistemi “Altınbis” uygulaması Altındağ’daki Başkent Millet Bahçesi’nde kullanıma açıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Başkent Millet Bahçesi’nde bisiklet keyfi
​Başkent Millet Bahçesi’nde bisiklet keyfi

Altındağ’da bisiklet kiralamak artık çok kolay... Altındağ Belediyesi Başkent Millet Bahçesi’nde oldukça ilgi gören bisiklet kiralama uygulaması, dijital platforma taşındı. Yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceklerini vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Tüm Ankaralı hemşehrilerimizi 3 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu bulunan Başkent Millet Bahçesi’nde bisiklet keyfi yaşamaya davet ediyorum." dedi.

Altınbis’le kiralama çok kolay

“Altınbis” isimli uygulama sayesinde, alanda bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlar kaç adet bisiklet olduğunu, kaç tanesinin hareket halinde olduğunu ve kaç tanesinin kiralanmaya müsait olduğunu cep telefonlarından görebilecek. Kiralama aşamasından sonra ise kullanım süresini ve bakiyesini yine cep telefonundan takip edebilecek. Uygulama ayrıca, bisikleti kiralayan kişinin, olası bir arıza durumunu, yine cep telefonundan çevrimiçi olarak bildirebilmesine imkan tanıyor. 1 kullanıcının aynı anda 3 bisiklet kiralayabildiği Altınbis uygulamasında, 1 saat bisiklet kiralamanın ücreti 5 TL... Uygulamayı telefonuna indiren her kullanıcının rahatlıkla kullanabildiği Altınbis, turistler için de büyük kolaylık... Çünkü uygulamaya İngilizce olarak da hizmet veriyor. Altınbis uygulaması, Google Play ve AppStore’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulama büyük ilgi gördü

Altınbis uygulamasının kısa sürede ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Balcı “Altındağ’ı her bakımdan öne çıkarmak için teknolojiyi yakından takip ediyor ve tüm yenilikçi gelişmeleri Altındağ’da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Millet Bahçesi’nde bisiklet kiralayıp gezme uygulaması, ziyaretçilerden büyük ilgi görüyordu. Hem işlemleri kolaylaştırmak hem de yoğunluğu biraz olsun hafifletmek için kiralama işlemini dijital platforma taşıdık. Vatandaşların hem hayatı kolaylaştı, hem de zaman kazandırdı.” dedi.
İstifa etti

İstifa etti

​Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir dönemi sona erdi.
Dünyanın ilk balçık robotu

Dünyanın ilk balçık robotu

​Yanlışlıkla yutulan cisimleri çıkarabilecek.
Tehlikeli provokasyon: Örgüt elebaşının doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi

Rusya hangi şehirlerden çekildi? Ukrayna hangi kentleri geri aldı?

​Abdullah Avcı şampiyonluk için tarih verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyon açıklaması.

​Emekli öğretmenin evi de tüm parası da küle döndü.

​Savaş sonrası dehşete düşüren görüntüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.