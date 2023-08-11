Başkentte feci kaza: Yolun karşısına geçmek isten 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi

Kaza, Akyurt ilçesi Kızık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ablasıyla karşı yola geçmek isteyen 5 yaşındaki bir çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.