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Başkentte feci kaza: Yolun karşısına geçmek isten 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi

Ankara’da yoldan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki bir çocuk otomobil altında kalarak fena yaralandı. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

10:22 . 11/08/2023 Cuma
IHA
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza, Akyurt ilçesi Kızık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ablasıyla karşı yola geçmek isteyen 5 yaşındaki bir çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğunun durumunun ağır olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Ankara
#Kaza
#Trafik Kazası
1 saat önce
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