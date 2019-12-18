Gündem Başkentte ilkokul inşaatında göçük 1 ölü 1 yaralı
ANKARA

Ankara haberleri: Başkent’te ilkokul inşaatında göçük: 1 ölü 1 yaralı!

Başkent’te ilkokul inşaatında göçük: 1 ölü 1 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde bir ilkokul inşaatında meydana geldi. İnşaat çalışmaları sırasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü.

Uludağ’da ikinci ceset de bulundu
GÜNDEM
Uludağ’da ikinci ceset de bulundu

1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği 1 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği 1 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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