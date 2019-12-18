Başkent’te ilkokul inşaatında göçük: 1 ölü 1 yaralı

Olay, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde bir ilkokul inşaatında meydana geldi. İnşaat çalışmaları sırasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü.

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1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği 1 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği 1 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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